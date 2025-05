"Євробачення-2025": порядок виступів учасників у першому півфіналі та їхні пісні

Ziferblat / © eurovision.tv

Вже незабаром у швейцарському місті Базель відгримить головна музична подія року – пісенний конкурс "Євробачення-2025".

У вівторок, 13 травня, о 22:00 розпочнеться перший півфінал. Представники 15 країн-учасниць представлять свої конкурсні номери. Проте лише 10 з них вдасться потрапити до грандіозного фіналу. Представник України – гурт Ziferblat – вийде на арену Санкт-Якобсгалле саме у першому півфіналі. До речі, 13 травня на сцені виступатимуть й Іспанія, Італія та Швейцарія, які автоматично потрапляють до фіналу.

Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі та першою повідомить імена десятки фіналістів. Поки ж пропонуємо дізнатися порядок виступів учасників у першому півфіналі "Євробачення-2025" та послухати їхні конкурсі пісні.

Порядок виступів у першому півфіналі:

1. Ісландія: Væb — RÓA

2. Польща: Юстина Стечковська — GAJA

3. Словенія: Клемен — How Much Time Do We Have Left

4. Естонія: Томмі Кеш — Espresso Macchiato

5. Україна: Ziferblat — Bird of Pray

6. Швеція: KAJ — Bara bada bastu

7. Португалія: Napa — Deslocado

8. Норвегія: Кайл Алессандро — Lighter

9. Бельгія: Red Sebastian — Strobe Lights

10. Азербайджан: Mamagama — Run With U

11. Сан-Марино: Габрі Понте — Tutta l'Italia

12. Албанія: Shkodra Elektronike — Zjerm

13. Нідерланди: Клод — C'est La Vie

14. Хорватія: Марко Бошняк — Poison Cake

15. Кіпр: Theo Evan — Shh

Нагадаємо, цьогоріч у правилах "Євробачення" відбулися кардинальні зміни. Тепер імена фіналістів оголошуватимуть за новою процедурою.