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"Євробачення-2025": порядок виступів учасників у першому півфіналі та їхні пісні
Пропонуємо дізнатися, хто 13 травня, у першому півфіналі "Євробачення", складе конкуренцію Ziferblat та з якими композиціями учасники змагатимуться за право потрапити у фінал.
Вже незабаром у швейцарському місті Базель відгримить головна музична подія року – пісенний конкурс "Євробачення-2025".
У вівторок, 13 травня, о 22:00 розпочнеться перший півфінал. Представники 15 країн-учасниць представлять свої конкурсні номери. Проте лише 10 з них вдасться потрапити до грандіозного фіналу. Представник України – гурт Ziferblat – вийде на арену Санкт-Якобсгалле саме у першому півфіналі. До речі, 13 травня на сцені виступатимуть й Іспанія, Італія та Швейцарія, які автоматично потрапляють до фіналу.
Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі та першою повідомить імена десятки фіналістів. Поки ж пропонуємо дізнатися порядок виступів учасників у першому півфіналі "Євробачення-2025" та послухати їхні конкурсі пісні.
Порядок виступів у першому півфіналі:
1. Ісландія: Væb — RÓA
2. Польща: Юстина Стечковська — GAJA
3. Словенія: Клемен — How Much Time Do We Have Left
4. Естонія: Томмі Кеш — Espresso Macchiato
5. Україна: Ziferblat — Bird of Pray
6. Швеція: KAJ — Bara bada bastu
7. Португалія: Napa — Deslocado
8. Норвегія: Кайл Алессандро — Lighter
9. Бельгія: Red Sebastian — Strobe Lights
10. Азербайджан: Mamagama — Run With U
11. Сан-Марино: Габрі Понте — Tutta l'Italia
12. Албанія: Shkodra Elektronike — Zjerm
13. Нідерланди: Клод — C'est La Vie
14. Хорватія: Марко Бошняк — Poison Cake
15. Кіпр: Theo Evan — Shh
Нагадаємо, цьогоріч у правилах "Євробачення" відбулися кардинальні зміни. Тепер імена фіналістів оголошуватимуть за новою процедурою.