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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
699
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"Євробачення-2025": порядок виступу учасників у фіналі

Україна виступить на конкурсі сьомою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Швеція на "Євробаченні-2025"

Швеція на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

Вже сьогодні, 17 травня, відгримить грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

Так, у фіналі за музичну першість змагатимуться 26 країн. 20 з них було відібрано шляхом голосування в двох півфіналах, які вже позаду. А решту шість потрапили до гранд-фіналу автоматично – це як і раніше представники країн "Великої п’ятірки" (Великобританія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія) та Швейцарія як країна-господарка.

Україну представляє гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray", який вийде на сцену під номером 7. Що ж до решти країн, то організатори також присвоїли їм порядкові номери. Їх було визначено шляхом жеребкування. Свої музичні виступи конкурсанти демонструватимуть 17 травня — трансляція розпочнеться о 22:00.

Порядок виступу учасників у фіналі "Євробачення-2025":

Порядок виступів учасників у фіналі "Євробачення-2025" / © eurovision.tv

Порядок виступів учасників у фіналі "Євробачення-2025" / © eurovision.tv

Нагадаємо, нещодавно букмекери оновили свої прогнози переможця "Євробачення-2025" й припустили, хто цьогоріч отримає головний приз у формі кришталевого кубка. Вони спрогнозували, на якому місці може опинитися український гурт Ziferblat.

Дата публікації
Кількість переглядів
699
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