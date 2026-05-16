ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
1 хв

"Євробачення-2025": порядок виступу учасників у фіналі

За кришталевий кубок позмагаються 25 країн-учасниць, і Україна серед них.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Австралія на "Євробаченні-2026"

Австралія на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Вже у суботу, 16 травня, о 22:00 розпочнеться грандіозна подія у світі музики – міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026".

Єврофани з нетерпінням чекали цілий рік на цей захід, аби насолодитися новими піснями, номерами та познайомитися з артистами різних країн. Вже відомі імена всіх фіналістів. Так, за кришталевий кубок позмагаються 25 країн. Україна, яку представляє співачка LELÉKA з композицією Ridnym, цьогоріч теж у фіналі.

Після другого півфіналу традиційно відбулося жеребкування, де визначились із порядком виступів учасників. Україна свій конкурсний номер продемонструє у першій частині фіналу, а саме сьомою.

Порядок виступу учасників у фіналі "Євробачення-2026":

Саме в такому порядку виступатимуть фіналісти "Євробачення-2026"

Саме в такому порядку виступатимуть фіналісти "Євробачення-2026"

Зазначимо, цьогоріч "Євробачення", яке проводять вже 70-й рік поспіль, організовує Австрія. Конкурс минає у Відні на арені Вінер-Штадтгалле. Цьогоріч за кришталевий кубок змагаються 25 учасників – 20 переможців півфіналів, господарка "Євробачення-2026" Австрія та країни "Великої четвірки" Франція, Італія, Німеччина та Велика Британія.

Вже всі учасники продемонстрували свої конкурсні номери. Пропонуємо дізнатися, як змінились ставки букмекерів після двох півфіналів та яке місце у гранд-фіналу пророкують Україні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
11
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie