"Євробачення-2025": представник Норвегії в обладунках лицаря пластичними танцями відкрив гранд-фінал

Норвегія на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

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У Базелі, Швейцарія, розпочався 69-й за рахунком міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2025".

Першим з фіналістів на арену Санкт-Якобсгалле вийшов представник Норвегії, який відкрив гранд-фінал. За кришталевий кубок цьогоріч від країни змагається 19-річний Кайл Алессандро. Музикант бореться за перемогу з піснею Lighter.

На сцені артист влаштував неймовірне шоу. Родзинкою номера стали пластичні танці. Особливо захоплює, що Кайл Алессандро в цей момент був одягнений в лицарські обладунки, які жодним чином не заважали йому рухатися.

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Норвегія на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

До речі, в Кайла Алессандро, виявляється, є зв'язки з Україною. Зокрема, в артиста мачуха родом з України. Вона, схоже, вчила його української мови, адже нещодавно він переспівав пісню Bird of Pray, при цьому не відчуваючи жодних труднощів.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua ретельно стежить за перебігом подій на конкурсі та веде текстову-онлайн трансляцію. Дивіться "Євробачення-2025" разом із нами та першими дізнавайтеся ім'я переможця.