"Євробачення-2025": скандальний Tommy Cash на тлі співпраці з росіянами зробив заяву про Україну

Tommy Cash / © instagram.com/tommycashworld

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Учасник "Євробачення-2025" Tommy Cash, який представлятиме Естонію з піснею "Espresso Macchiato", викрив свою позицію щодо вторгнення Росії до України.

Не секрет, що донедавна у Мережі здійнялася хвиля обурень з приводу неоднозначних поглядів зірки. Річ у тому, що раніше Tommy Cash займав мовчазну позицію та після 2014 року співпрацював з російськими виконавцями. А нещодавно випустив зі скандальною зіркою "Євробачення" Йостом Кляйном пісню про перемир'я між "Києвом і Москвою". Ба більше, постановкою конкурсного номера зірки займається росіянка Аліна Пязок.

Врешті, Tommy Cash порушив мовчання та в коментарі "Новини. Live" висловився про Україну. Спершу артист зазначив, що дуже тішиться інтересом українців в музичних чартах до його пісні, яку він зовсім скоро виконає на конкурсі. Крім того, зірка заявив, що марить приїхати до України й не може дочекатися побувати в Одесі, якою захоплюється.

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Tommy Cash

"Привіт Україні! Я бачив, що "Macchiato" дуже активно слухають українці. Це божевілля! Я дуже хочу до України. Ми були в турі й я так люблю Одесу, особливо влітку – це ж українська Барселона. Не можу дочекатися повернутися туди", - зазначив Tommy Cash.

Нагадаємо, перший півфінал "Євробачення-2025" відбудеться вже завтра, 13 травня. На сцену вийде і наш гурт Ziferblat, щоб дати шанс Україні потрапити до фіналу. До речі, цьогоріч були впроваджені нові правила оголошення фіналістів – ознайомитися з ними можна за посиланням.