"Євробачення-2025": Словенія погрожує бойкотом через участь Ізраїлю і висунула ультиматум

Євробачення-2025 - Словенія та Ізраїль / © Associated Press

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Скандал довкола майбутнього "Євробачення" набирає обертів. Словенська телекомпанія RTV Slovenija заявила, що може відмовитися від участі в конкурсі, якщо Європейська мовна спілка (EBU) не ухвалить конкретних рішень щодо участі Ізраїлю.

Річ у тому, що мовник Словенії має сумніви у політичній нейтральності конкурсу, що мали б забезпечувати головні правила конкурсу. Тож на тлі ворожнечі Ізраїлю та Палестини RTV Slovenija звернулася до EBU з проханням переглянути участь Ізраїлю в конкурсі, пише rtvslo.

"Як директорка Телебачення Словенії, я знову звертаюся до вас із серйозною та зростаючою стурбованістю щодо подальшої участі Ізраїлю в заходах Європейського мовного союзу (EBU), зокрема пісенному конкурсі "Євробачення", - йдеться у заяві директорки мовника Словенії Ксенії Хорват.

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Ізраїль на “Євробаченні-2025” / © Associated Press

Хорват зазначила, що вже піднімала це питання минулого року, але отримана відповідь "не містила переконливих чи конкретних пояснень". За її словами, ситуація лише загострилася, зокрема через погіршення гуманітарної ситуації на палестинських територіях та дедалі більшу стурбованість громадськості. Директорка закликала оприлюднити результати голосування та навести докази прозорості конкурсу.

"Багато глядачів у Словенії та інших країнах висловили серйозні сумніви щодо достовірності та прозорості голосування, особливо в політичному контексті, що оточував змагання. Складається враження, що політичні інтереси можуть вплинути на рішення щодо участі або остаточні результати голосування, похитнуло довіру громадськості до неупередженості EBU. Ми особливо зацікавлені в порівнянні телефонних голосувань з онлайн-голосуванням, оскільки вважаємо це важливим для відновлення довіри до чесності процесу голосування", – наголосила Ксенія Хорват.

Словенія на “Євробаченні-2025” / © Associated Press

Телебачення Словенії закликало EBU до "відкритих, інклюзивних і термінових дебатів" щодо прозорості, політики участі та дотримання базових європейських цінностей. Якщо ж жодних змін не буде, країна серйозно розгляне бойкот пісенного конкурсу.

"Ми будемо змушені це зробити, якщо EBU продовжуватиме не вирішувати ці ключові питання як з етичної точки зору, так і з точки зору суспільних інтересів", – заявила Хорват.

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Нагадаємо, нещодавно переможець "Євробачення-2025" JJ з Австрії зі схожих переконань закликав прибрати Ізраїль з подальшого конкурсу. Утім, згодом виправдався й зробив публічну заяву.