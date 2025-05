"Євробачення-2025": текст і переклад пісні Wasted Love переможця конкурсу JJ

Переможець "Євробачення-2025" - співак Jj / © eurovision.tv

У ніч проти 18 травня у Базелі, Швейцарія, відгримів міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2025", де перемогу здобула Австрія.

Країну цьогоріч представляв 24-річний співак JJ. На арені Санкт-Якобсгалле артист виконав ліричну композицію Wasted Love, яка й принесла йому перше місце. Загалом музикант виборов 436 балів – 258 від професійного журі та 178 від глядачів.

Тим часом редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, про що у своїй конкурсній пісні співав JJ. Загалом, артист не приховував, що його трек про кохання, якому ти повністю віддаєшся, але не отримуєш взаємності.

Wasted Love – текст пісні

I'm an ocean of love

And you're scared of water

You don't want to go under

So you let me go underI reach out my hand

But you watch me grow distant

Drift out to the sea and

Far away in an instant

You left me in the deep end

I'm drownin' in my feelings

How do you not see that?

Now that you're gone

All I haveIs wasted love

This wasted love

Now that you're gone

Can't fill my heart

With wasted love

This wasted love

When you let me goI barely stayed afloat

I'm floatin' all alone

Still, I'm holdin' on to hope

Now that you're gone

All I haveIs wasted lovе

This wasted love

Now that you're gonе

Can't fill my heart

With wasted love

This wasted love

Wasted, wasted, wasted, wasted

Wasted, wasted, wasted, wasted

Love (Wasted, wasted, wasted, wasted)

Love

Переможець "Євробачення-2025" - JJ / © Associated Press

Wasted Love – переклад пісні

Я океан любові

А ти боїшся води

Ти не хочеш йти на дно

Тому ти дозволь мені піти

Я простягаю руку

Але ти спостерігаєш, як я віддаляюся

Дрейфую до моря

І далеко за мить

Ти залишила мене в глибині

Я тону в своїх почуттях

Як ти цього не бачиш?

Тепер, як ти пішла

Все, що в мене є, це змарнована любов

Ця змарнована любов

Тепер, як ти пішла

Не можу наповнити своє серце змарнованою любов'ю

Ця змарнована любов

Коли ти відпустиш мене

Я ледве втримався на воді

Я пливу зовсім один

Я все ще тримаюся за надію

Тепер, як ти пішла

Все, що в мене є, це змарнована любов

Ця змарнована любов

Тепер, як ти пішла

Не можу наповнити своє серце змарнованою любов'ю

Ця змарнована любов

Змарнована любов

Ця змарнована любов

Марна, марна, марна, марна

Марна, марна, марна, марна, любов

Змарнована любов.

Переможець "Євробачення-2025" - JJ / © Associated Press

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua також писала все, що відомо про переможця "Євробачення-2025". Кришталевий кубок цьогоріч виборов представник Австрії – співак JJ.