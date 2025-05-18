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"Євробачення-2025": текст і переклад пісні Wasted Love переможця конкурсу JJ
Пропонуємо дізнатися, про що представник Австрії співав у композиції, яка принесла йому перемогу.
У ніч проти 18 травня у Базелі, Швейцарія, відгримів міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2025", де перемогу здобула Австрія.
Країну цьогоріч представляв 24-річний співак JJ. На арені Санкт-Якобсгалле артист виконав ліричну композицію Wasted Love, яка й принесла йому перше місце. Загалом музикант виборов 436 балів – 258 від професійного журі та 178 від глядачів.
Тим часом редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, про що у своїй конкурсній пісні співав JJ. Загалом, артист не приховував, що його трек про кохання, якому ти повністю віддаєшся, але не отримуєш взаємності.
Wasted Love – текст пісні
I'm an ocean of love
And you're scared of water
You don't want to go under
So you let me go underI reach out my hand
But you watch me grow distant
Drift out to the sea and
Far away in an instant
You left me in the deep end
I'm drownin' in my feelings
How do you not see that?
Now that you're gone
All I haveIs wasted love
This wasted love
Now that you're gone
Can't fill my heart
With wasted love
This wasted love
When you let me goI barely stayed afloat
I'm floatin' all alone
Still, I'm holdin' on to hope
Now that you're gone
All I haveIs wasted lovе
This wasted love
Now that you're gonе
Can't fill my heart
With wasted love
This wasted love
Wasted, wasted, wasted, wasted
Wasted, wasted, wasted, wasted
Love (Wasted, wasted, wasted, wasted)
Love
Wasted Love – переклад пісні
Я океан любові
А ти боїшся води
Ти не хочеш йти на дно
Тому ти дозволь мені піти
Я простягаю руку
Але ти спостерігаєш, як я віддаляюся
Дрейфую до моря
І далеко за мить
Ти залишила мене в глибині
Я тону в своїх почуттях
Як ти цього не бачиш?
Тепер, як ти пішла
Все, що в мене є, це змарнована любов
Ця змарнована любов
Тепер, як ти пішла
Не можу наповнити своє серце змарнованою любов'ю
Ця змарнована любов
Коли ти відпустиш мене
Я ледве втримався на воді
Я пливу зовсім один
Я все ще тримаюся за надію
Тепер, як ти пішла
Все, що в мене є, це змарнована любов
Ця змарнована любов
Тепер, як ти пішла
Не можу наповнити своє серце змарнованою любов'ю
Ця змарнована любов
Змарнована любов
Ця змарнована любов
Марна, марна, марна, марна
Марна, марна, марна, марна, любов
Змарнована любов.
Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua також писала все, що відомо про переможця "Євробачення-2025". Кришталевий кубок цьогоріч виборов представник Австрії – співак JJ.