"Євробачення-2025": Тімур Мірошниченко відреагував на звинувачення в бік України в махінаціях

Тімур Мірошниченко

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Незмінний коментатор "Євробачення" Тімур Мірошниченко відреагував на звинувачення від іспанців у бік України та Ізраїлю в махінаціях.

Так, іспанський мовник після гранд-фіналу музичного конкурсу заявив, що нібито не всі країни чесно набрали бали за результатами глядацького голосування. Мовляв, Україна та Ізраїль отримали високі оцінки від єврофанів лише тому, що мають такий собі "привілей" у вигляді війни.

Тімур Мірошниченко відреагував на такі звинувачення. Незмінний ведучий конкурсу зазначив, що українці були б лише раді, аби такого "привілею" в них не було. Наостанок Мірошниченко додав, що Україна посіла таке місце, адже відповідально поставилася до конкурсу та ретельно готувалася. Що ж стосується Іспанії, то шоумен наголосив, що для того, аби отримати високі бали, варто не відправляти будь-кого.

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Ziferblat на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

"Якщо іспанці так переживають за цей "привілей", ми із задоволенням можемо передати його їм. Від себе ще додам, що, можливо, все ж таки треба більш ретельно готуватися до конкурсу, а не відправляти кого завгодно", - зазначив ведучий.

Нагадаємо, після "Євробачення" гурт Ziferblat почав ділитися подробицями про конкурс. Виявляється, в соліста колективу були серйозні проблеми з голосом. Даниїл Лещинський назвав хворобу, яку йому діагностували перед "Євробаченням" і через яку забороняли співати взагалі.