"Євробачення-2025": у Литві виразним жестом підтримали Україну під час трансляції фіналу

Гурт Ziferblat у фіналі "Євробачення-2025" / © Associated Press

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Нещодавно у Базелі, Швейцарія, відгримів масштабний пісенний конкурс ”Євробачення-2025”.

У Мережі не вщухають обговорення цікавих деталей, які траплялися у прямому ефірі. Цього разу уважні юзери в Мережі звернули увагу на трансляцію фіналу шоу в Литві. Як виявилося, литовський коментатор просто після виступу українського гурту Ziferblat на сцені потужно підтримав Україну.

Так, литовський коментатор під час трансляції події для своєї країни виголосив слова: “Героям слава!”. Це трапилося одразу після того, як гурт Ziferblat наприкінці зворушливого номеру з піснею Bird of Pray перед сотнями тисяч глядачів гучно сказав зі сцени: “Слава Україні!”. Таким потужним жестом Литва виказала всю шану країни до українського народу, який зараз боронить свою свободу та незалежність жахливими втратами людських життів.

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До слова, за результатами голосування глядачів і суддів Україна посіла дев'яте місце на “Євробаченні-2025”, а Литва — 16-те. А нещодавно Вєрка Сердючка просто під час свого закордонного концерту висловилася про результати голосування та записала відеозвернення до гурту Ziferblat з особливим меседжем.