"Євробачення-2025": у соліста Ziferblat просто перед фіналом виникли проблеми з голосом

Ziferblat / © instagram.com/eurovision

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У соліста гурту Ziferblat, який представляє Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025", просто перед фіналом виникли проблеми з голосом.

Про це повідомили барабанник Федір Ходаков та гітарист Валентин Лещинський в інтерв'ю "Суспільному". Музиканти поділилися, що в Даниїла Лещинського виникли проблеми з голосом ще від перших репетицій. Тож, наразі співака оберігають, підтримують та допомагають відновитися. Артисти також запевнили, що це не вплине на його виступ у фіналі, і Даниїл заспіває відмінно.

"Даня – специфічна людина, і ми його намагаємося підтримувати, щоб він був у нормально стані. Для нього інтерв'ю – це стрес, і в нього дійсно є проблеми з голосом ще від перших репетицій. Ми його бережемо, допомагаємо відновлюватися. Але це не завадить йому. Ви ж перший півфінал бачили!" - запевнили артисти.

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Гурт Ziferblat / © eurovision.tv

Учасники Ziferblat також наголосили, що виступ у фіналі для них наразі найголовніший. Тож, поки що Даниїл не дає інтерв'ю, аби поберегти свій голос та дати йому змогу відновитися. Тим часом зайві розмови впливають на голосові зв'язки, тому соліст Ziferblat їх уникає.

"Йому просто треба сконцентруватися на виступах. Охочих взяти інтерв'ю дуже багато. Одна справа коли три-чотири інтерв'ю за день, але коли їх 10 – ти говориш і говориш. Йому дійсно потрібно берегти голос для того, щоб в нього було більше сил, бо виступ зараз найголовніший", - говорять артисти.

Зазначимо, вже 17 травня о 22:00 розпочнеться фінал "Євробачення-2025". Редакція сайту ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію та першою оголосить ім'я переможця. Поки ж пропонуємо дізнатися, як голосувати за Україну в фіналі конкурсу.