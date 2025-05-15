"Євробачення-2025": учасник Вірменії топлес у латексі обмазався брудом і влаштував вогняне рок-шоу

Вірменія на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

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Свій конкурсний номер на сцені другого півфіналу “Євробачення-2025” продемонструвала Вірменія.

Країну цьогоріч на міжнародному музичному конкурсі, який відбувається в швейцарському місті Базель, представляє співак Parg з піснею SURVIVOR. Виконавець вирішив підкорювати роком.

З одягу на артисті були лише широкі латексні штани. Музикант вирішив співати топлес. До речі, торс він обмазав для більш брутального вигляду чорною фарбою, яка була схожа на бруд. Parg влаштував на арені Санкт-Якобсгалле вогняне рок-шоу. Танцівників не було, а натомість майже весь виступ артист бігав на сцені та демонстрував чудову фізичну підготовку.

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Вірменія на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Втім, варто зазначити, що Parg — доволі скандальний учасник. Він разом із сім'єю в дитинстві переїхав до Росії, де і здобув освіту. Окрім того, артист гастролював з концертами в країні-агресорці.

Зазначимо, другий півфінал “Євробачення-2025” феєрично відкрив представник Австралії. Країну цьогоріч представляє співак Go-Jo з піснею Milkshake Man. Родзинкою виступу виконавця став стриптиз просто на сцені конкурсу.