"Євробачення-2025": Україна довела до мурах емоційним виступом, що став символом незламності

Виступ Ziferblat на Євробаченні 2025 / © eurovision.tv

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Просто зараз у швейцарському Базелі триває перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

П'ятими на сцену вийшли представники України — гурт Ziferblat з композицією "Bird of Pray". Їхня конкурсна пісня — це глибока рефлексія на тему втрати, надії та віри в умовах війни, що триває в Україні. Композиція поєднує англійську та українську мови, створюючи емоційний зв'язок з міжнародною аудиторією.

Після перемоги на національному відборі, де гурт отримав найвищі оцінки від глядачів та журі, Ziferblat оновив пісню, додавши оркестрові партії та кінематографічний розмах. Ці зміни надали композиції більшої динаміки та глибини, що дозволило вокалу соліста Даниїла Лещинського вийти на передній план і зворушити мільйони глядачів.

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Гурт Ziferblat на “Євробаченні 2025”

Гурт Ziferblat на “Євробаченні 2025”

Під час виступу гурт представив феєричну постановку у ретро стилі з відповідними костюмами. Сцену заполонило рожеве світло та піротехніка. А наприкінці учасники символічно подякували Європі за підтримку.

Виступ Ziferblat отримав гучні овації від єврофанів у залі. Тим часом у соціальних мережах юзери відзначають глибоку емоційність та символізм номера. Букмекери вже підвищили шанси України на перемогу, включивши гурт до топ-10 фаворитів конкурсу.

Нагадаємо, протягом всього "Євробачення-2025" редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію конкурсу. Ми пильно слідкуємо за всіма подіями конкурсу, щоб першими повідомити, хто ж потрапить до гранд-фіналу, який відбудеться 17 травня.