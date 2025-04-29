"Євробачення-2025": відома співачка оголошуватиме бали на конкурсі від України

Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil

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Нарешті стало відомо, хто оголошуватиме бали від України на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2025", який відбудеться у швейцарському місті Базель.

Так, "Суспільне" нарешті визначилося з речницею. Нею стала співачка Jerry Heil, яка торік представляла Україну на конкурсі в дуеті з реперкою alyona alyona. Вони боролися за перемогою з піснею Teresa & Maria та посіли у фіналі третє місце. Саме Jerry Heil довірили важливу місію. Тож у фіналі "Євробачення-2025", який відбудеться вже 17 травня в Базелі, артистка розкриє інтригу, кому ж українські судді віддали 12 балів.

"Речницею України на "Євробаченні-2025" стане Jerry Heil! Співачка, авторка пісень, учасниця "Євробачення-2024" та членкиня Академії GRAMMY оголосить бали Національного журі України 17 травня під час гранд-фіналу у Базелі", - йдеться в повідомленні.

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Jerry Heil стала речницею "Євробачення-2025" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

До слова, не даремно Jerry Heil інтригувала, що повернеться на "Євробачення", адже саме так і сталося. Щоправда, тепер артистка не в ролі учасниці, а речниці.

Зазначимо, незабаром вже відбудеться міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2025" – подія, на яку єврофани чекали з нетерпінням протягом року. Перший півфінал, де виступатимуть українці, транслюватимуть 13 травня. Україну цьогоріч представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

До речі, нещодавно співачка Джамала неочікувано заявила, що поїде на "Євробачення-2025". Артистка заінтригувала своєю цьогорічною роллю на конкурсі.