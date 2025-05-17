ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
421
Час на прочитання
1 хв

"Євробачення-2025": Ziferblat потужно виступив у фіналі та зі сцени промовив "Слава Україні"

Представник України, попри проблеми з голосом, підкорив своїм номером.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Україна на "Євробаченні-2025"

Україна на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

У грандіозному фіналі "Євробачення-2025" на сцені конкурсу нарешті виступив представник України – гурт Ziferblat.

Музиканти продемонстрували потужний виступ на сцені під номером сім, що серед єврофанів вважається "щасливим". Зокрема, соліст колективу Даниїл Лещинський разом із бек-вокалістками ніжно заспівав пісню Bird of Pray. До слова, до фіналу "Євробачення-2025" стало відомо, що у виконавця виникли проблеми з голосом. Тим не менш, на арені Санкт-Якобсгалле це не завадило йому продемонструвати потужний виступ.

Україна у фіналі "Євробачення-2025" / © Associated Press

Україна у фіналі "Євробачення-2025" / © Associated Press

Особливої уваги заслуговує безпосередньо сам номер. Виступ Ziferblat був сповнений символізмом: світлом, що попри темряву все одно з'являється, та крилами птаха молитви.

До речі, від самого початку гранд-фіналу вже триває голосування. Українці, які наразі перебувають за кордоном, можуть підтримати гурт Ziferblat. Як віддати свій голос за Україну – дивіться за посиланням.

Зазначимо, наразі редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію грандіозного фіналу. Дивіться музичний конкурс разом із нами та першими дізнавайтеся ім'я переможця.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
421
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie