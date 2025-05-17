"Євробачення-2025": Ziferblat потужно виступив у фіналі та зі сцени промовив "Слава Україні"

Україна на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

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У грандіозному фіналі "Євробачення-2025" на сцені конкурсу нарешті виступив представник України – гурт Ziferblat.

Музиканти продемонстрували потужний виступ на сцені під номером сім, що серед єврофанів вважається "щасливим". Зокрема, соліст колективу Даниїл Лещинський разом із бек-вокалістками ніжно заспівав пісню Bird of Pray. До слова, до фіналу "Євробачення-2025" стало відомо, що у виконавця виникли проблеми з голосом. Тим не менш, на арені Санкт-Якобсгалле це не завадило йому продемонструвати потужний виступ.

Україна у фіналі "Євробачення-2025" / © Associated Press

Особливої уваги заслуговує безпосередньо сам номер. Виступ Ziferblat був сповнений символізмом: світлом, що попри темряву все одно з'являється, та крилами птаха молитви.

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До речі, від самого початку гранд-фіналу вже триває голосування. Українці, які наразі перебувають за кордоном, можуть підтримати гурт Ziferblat. Як віддати свій голос за Україну – дивіться за посиланням.

Зазначимо, наразі редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію грандіозного фіналу. Дивіться музичний конкурс разом із нами та першими дізнавайтеся ім'я переможця.