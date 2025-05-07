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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
212
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1 хв

"Євробачення-2025": Ziferblat провів репетицію номера на головній сцені в Базелі і показав фото

Нарешті можна трішки розгледіти, яким буде виступ на "Євробаченні-2025" України.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ziferblat

Ziferblat / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Гурт Ziferblat, який представляє Україну на "Євробаченні-2025", провів другу репетицію свого конкурсного номера на музичній арені Санкт-Якобсгалле в Базелі.

Кадрами з виступу колективу поділилося "Суспільне" в Telegram-каналі "Євробачення Україна". Нарешті можна хоча б трішечки розгледіти, яким буде конкурсний номер гурту Ziferblat.

Репетиція Ziferblat на "Євробаченні-2025" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Репетиція Ziferblat на "Євробаченні-2025" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Номер музикантів обіцяє бути атмосферним. Судячи з кадрів, під час їхнього виступу глядачі насолоджуватимуться різноманітною кольоровою гамою, світломузикою та піротехнічними спецефектами.

Репетиція Ziferblat на "Євробаченні-2025" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Репетиція Ziferblat на "Євробаченні-2025" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Музиканти намагатимуться використовувати сцену по максимуму. З одного боку стоятимуть барабанні установки, за якими гратиме Федор Ходаков. Тим часом соліст Даниїл Лещинський та гітарист Валентин Лещинський вільно можуть пересуватися сценою. Глядачі також бачитимуть бек-вокалісток, які стоятимуть навпроти барабанника.

Репетиція Ziferblat на "Євробаченні-2025" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Репетиція Ziferblat на "Євробаченні-2025" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Користувачі вже встигли оцінити кадри з репетиції Ziferblat. Учасників "Євробачення-2025" просто засипали компліментами. Музикантам говорили, що їхній номер має неймовірний вигляд, а також активно бажали їм успіхів у вівторок, 13 травня, де вони змагатимуться в першому півфіналі за право вийти до фіналу.

Репетиція Ziferblat на "Євробаченні-2025" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Репетиція Ziferblat на "Євробаченні-2025" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на "Євробаченні-2025" та вестиме текстову онлайн-трансляцію. Поки ж пропонуємо дізнатися, де дивитися конкурс, імена всіх учасників та букмекерські ставки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
212
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