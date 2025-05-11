"Євробачення-2025": Ziferblat у стриманих образах з'явилися на церемонії відкриття конкурсу

Ziferblat / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

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Український гурт Ziferblat, який цьогоріч представляє Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2025", вже з'явився на церемонії відкриття.

Колектив для "бірюзового хідника" обрав доволі стримані, але емоційно насичені образи. Музиканти віддали перевагу українському бренду haute couture J’amemme. Валентин та Даниїл Лещинські обрали вбрання, що поєднує глибоку естетику та скульптурну виразність

Образи братів втілювали ДНК J’amemme — плісировані фактури, архітектурні силуети й експерименти з формою, яка створює власну реальність. Напівпрозорі текстури, чіткі геометричні лінії та насичена палітра чорного і фіолетового підкреслювали атмосферу ночі. Об'ємні форми, асиметрія та складні матеріали, що змінюються під світлом, додавали динаміки й драматизму, навіюючи образ молитовного птаха — головного символу конкурсної пісні гурту Bird of Pray.

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Ziferblat на церемонії відкриття "Євробачення-2025" / © скриншот з відео

Барабанщик Федір Ходаков обрав total look від українського бренду Andreas Moskin. Його образ натхненний богемною естетикою та українським поетичним кінематографом 1960–70-х років, зокрема фільмом "Білий птах з чорною ознакою" Івана Миколайчука та Юрія Іллєнка.

Зазначимо, Ziferblat вже 13 травня позмагається за право вийти до півфіналу. Раніше ми писали, де дивитися "Євробачення-2025", що відомо про конкурентів українців та кому букмекери пророкують перемогу.