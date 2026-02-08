"Євробачення-2026": букмекери оцінили шанси LELÉKA на перемогу в конкурсі

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

У суботу, 7 лютого, Україна визначилась зі своїм представником на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026".

На нацвідборі перемогу здобула артистка LELÉKA. Вона виборола від суддів та глядачів максимальну кількість балів – 20. Після перемоги виконавиці букмекери оцінили, чи вдасться їй так само ж підкорити серця міжнародних єврофанів та професійних членів журі з різних країн.

Наразі LELÉKA на "Євробаченні-2026" прогнозують п'яте місце. Шанс артистки на перемогу оцінюють в сім відсотків. Виконавицю у таблиці випереджають Ізраїль, Фінляндія, Греція та Швеція.

Ставки букмекерів на переможця "Євробачення-2026" / © eurovisionworld.com

Варто наголосити, що це всього лиш ставки букмекерів. Таблиця буде постійно змінюватися. Окрім того, букмекерський прогноз не завжди справджується.

Зазначимо, LELÉKA перемогла на нацвідборі, проте це вже почали ставити під сумнів. Річ у тім, що суддю конкурсу Руслану запідозрили в порушенні правил, мовляв, вона відкрито агітувала голосувати за співачку, чого робити не можна. Тож, у Мережі задаються питаннями, чи чесна перемога LELÉKA.