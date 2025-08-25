ТСН у соціальних мережах

"Євробачення-2026": чи братиме Україна участь у музичному конкурсі

Наступного року буде ювілейне "Євробачення". Вже відомо, чи буде на конкурсі Україна.

"Євробачення-2026"

"Євробачення-2026" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Стало відомо, чи візьме Україна наступного року участь у міжнародному музичному конкурсі "Євробачення".

Хоч до пісенних перегонів ще понад вісім місяців, однак вже зараз розпочалася підготовка. Зокрема, країна-господарка конкурсу, а такою є Австрія після перемоги співака JJ з піснею Wasted Love, вже визначилася з місцем його проведення. А нині ж голова української делегації на "Євробаченні" Оксана Скибінська відповіла, чи поїде 2026 року Україна до Відня. За її словами, наступного року буде ювілейний музичний конкурс. Так, "Євробаченню" виповнюється вже 70 років. Тож, на музичних перегонах будуть масштабні заходи, а увага медіа буде посилена. Тим часом для України це нагода вкотре залунати гучно, тож не варто таке втрачати. Відповідно, український представник поїде до Відня.

"2026 року "Євробачення" буде вагомою музичною подією, адже цей конкурс ювілейний. Масштабні заходи, посилена увага медіа — це те, чого варто очікувати. Для України це можливість зазвучати ще гучніше і вкотре підтвердити нашу силу та неповторність нашої музичної ДНК. Ювілейний конкурс, до якого буде прикута увага світу, — якраз найкраща для цього нагода", - говорить Скибінська, пише "Суспільне".

Україна візьме участь у "Євробаченні-2026" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Україна візьме участь у "Євробаченні-2026" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Окрім того, на українських єврофанів чекають сюрпризи на нацвідборі. Оксана Скибінська запевняє, що конкурс буде неабияк цікавим. Однак всі подробиці вона обіцяє розкривати поступово.

Зазначимо, "Євробачення-2026" відбудеться у столиці Австрії – Відні. Вже також розсекретили дати проведення півфіналів та фіналу. До речі, оскільки наступного року буде ювілейне "Євробачення", тож організатори змінили логотип.

