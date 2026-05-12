"Євробачення-2026": де дивитися, пісні всіх учасників і шанси України на перемогу

"Євробачення-2026", LELÉKA

Реклама

Уже зовсім скоро у Відні стартує головна музична подія року — «Євробачення-2026». Цьогоріч конкурс збере 35 країн-учасниць, а Україну представить співачка LELÉKA з етнічною композицією Ridnym.

Позаду вже офіційне відкриття конкурсу та традиційний «бірюзовий хідник», де українська артистка ефектно з’явилася разом із бандуристом Ярославом Джусем під трек ONUKA Vidlik. Попереду ж — головна інтрига: чи вдасться Україні цього року здобути перемогу на ювілейному 70-му конкурсі.

LELÉKA і Ярослав Джусь / © Associated Press

Редакція ТСН.ua традиційно стежитиме за всіма подіями шоу та вестиме текстову онлайн-трансляцію. А поки пропонуємо дізнатися, де дивитися «Євробачення-2026», хто братиме участь у конкурсі, які країни навідріз відмовилися виступати та що прогнозують букмекери Україні.

Реклама

Де та коли відбудеться «Євробачення-2026»

Цього року конкурс приймає столиця Австрії — Відень. Право провести шоу країна отримала після перемоги австрійського артиста JJ з піснею Wasted Love на «Євробаченні-2025». Головною локацією конкурсу стала арена Wiener Stadthalle.

Перший півфінал відбудеться 12 травня, другий — 14 травня. Саме у другому півфіналі під номером 12 виступить представниця України LELÉKA. Грандфінал конкурсу запланований на 16 травня. Усі прямі ефіри у ці дати стартуватимуть о 22:00 за київським часом.

Сцена «Євробачення-2026» / © Getty Images

Учасники «Євробачення-2026»

Цьогоріч у конкурсі візьмуть участь 35 країн. Це одна з найменших кількостей учасників за останні роки.

До участі повернулися Румунія, Болгарія та Молдова. Водночас відмовилися від конкурсу Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія. Частина мовників пояснила своє рішення позицією щодо війни між Ізраїлем і Газою. Деякі навіть заявили, що замість трансляції «Євробачення» покажуть документальні стрічки про Палестину.

Реклама

Тим часом Росія традиційно залишається поза конкурсом через розв’язану повномасштабну війну проти України.

Ведучі конкурсу

Ведучими «Євробачення-2026» стали австрійська телеведуча, дизайнерка та співачка Вікторія Сваровскі, а також популярний австрійський актор і шоумен Міхаель Островскі.

Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі / © eurovision.com

Україна на «Євробаченні-2026»

Право представляти Україну цьогоріч отримала LELÉKA з піснею Ridnym. Композиція поєднує сучасне звучання з етнічними мотивами та розповідає про внутрішню силу, надію й зв’язок із рідним домом. Особливістю номера стане жива бандура у виконанні Ярослава Джуся. Також артистка дивуватиме глядачів довгою нотою, яку триматиме майже 30 секунд.

Після перемоги у нацвідборі співачка дещо оновила постановку для міжнародної сцени й вже мала першу репетицію.

Реклама

Репетиція LELÉKA на «Євробаченні-2026» / © instagram.com/eurovision

Виступи країн у півфіналах та пісні учасників

Співачка LELÉKA від України підкорюватиме серця єврофанів у другому півфіналі 14 травня під номером 12.

Порядок виступів у першому півфіналі:

Молдова: Satoshi — Viva, Moldova! Швеція: Felicia — My System Хорватія: Lelek — Andromeda Греція: Akylas — Ferto Португалія: Bandidos do Cante — Rosa Грузія: Bzikebi — On Replay Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin Чорногорія: Tamara Živković — Nova Zora Естонія: Vanilla Ninja — Too Epic To Be True Ізраїль: Noam Bettan — Michelle Бельгія: Essyla — Dancing on the Ice Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más Сан-Марино: Senhit — Superstar Польща: Alicja — Pray Сербія: Lavina — Kraj Mene

Порядок виступів у другому півфіналі:

Болгарія: DARA — Bangaranga Азербайджан: Jiva — Just Go Румунія: Alexandra Căpitănescu — Choke Me Люксембург: Eva Marija — Mother Nature Чехія: Daniel Zizka — Crossroads Вірменія: Simon — Paloma Rumba Швейцарія: Veronica Fusaro — Alice Кіпр: Antigoni — JALLA Латвія: Atvara — Ēnā Данія: Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem Австралія: Delta Goodrem — Eclipse Україна: LELÉKA — Ridnym Албанія: Alis — Nân Мальта: Aidan — Bella Норвегія: Jonas Lovv — YA YA YA

Прогнози букмекерів і шанси України на перемогу

Наразі фаворитами букмекерів є представники Фінляндії — скрипалька Linda Lampenius та співак Pete Parkkonen з піснею Liekinheitin. Їм прогнозують близько 38% шансів на перемогу.

Реклама

Також у топі букмекерських рейтингів опинилися Греція, Данія, Франція та Австралія. Представнику Ізраїлю, попри суперечки довкола участі країни, прогнозують шосте місце.

Україна ж наразі посідає 11-ту сходинку букмекерських таблиць. Шанси LELÉKA на перемогу оцінюють приблизно у 2%. Втім, такими є лише попередні припущення після перших репетицій. А ось вже після виступів наживо ситуація може суттєво змінитися.

Прогнози букмекерів на «Євробачення-2026» / © eurovisionworld.com

Де дивитися «Євробачення-2026»

Півфінали та фінал «Євробачення-2026» покажуть 12, 14 та 16 травня о 22:00. В Україні конкурс транслюватимуть на телеканалі «Суспільне Культура», «Радіо Промінь», сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення», YouTube-каналі «Євробачення Україна», а також у застосунку «Дія».

Тим часом ТСН.ua традиційно вестиме текстову онлайн-трансляцію та оперативно повідомлятиме про найяскравіші моменти шоу і результати конкурсу.

Реклама

Як голосувати за фаворитів

Цього року Європейський мовний союз повернув професійне журі до голосування у півфіналах. Востаннє така система діяла 2022 року. Тепер результати формуватимуться у співвідношенні 50/50 між глядачами та журі. Крім того, кількість членів журі збільшили з п’яти до семи осіб.

Ще одна важлива зміна — зменшення максимальної кількості голосів від одного глядача. Якщо раніше можна було голосувати до 20 разів, то тепер — максимум 10. Проголосувати за фаворита можна буде: через офіційний застосунок Eurovision Song Contest App; за допомогою SMS чи телефонним дзвінком на вказані номери під час ефіру; через платформу esc.vote.

Українці зможуть голосувати у другому півфіналі, де виступатиме LELÉKA, а також у грандфіналі конкурсу.

Сцена «Євробачення-2026» / © Getty Images

Варто зазначити, що редакція ТСН.ua вже традиційно уважно стежитиме за перебігом «Євробачення-2026» та в режимі реального часу висвітлюватиме все найважливіше у текстовій онлайн-трансляції. Ми оперативно розповідатимемо про найяскравіші виступи, результати голосування й першими повідомимо, хто здобуде перемогу у конкурсі. Тож стежте за головною музичною подією року разом із нами!

Реклама

Новини партнерів