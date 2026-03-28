"Євробачення-2026": Джамала розсекретила, чому українські артисти працюють на зовсім інакших умовах

Джамала

Співачка Джамала пояснила, чому українські та європейські артисти по-різному сприймають участь у «Євробаченні», зокрема через конкуренцію, війну та роль культури в країнах.

Артистка звернула увагу на контраст у настроях конкурсантів. За її словами на проєкті «СучЦукрМуз», українські представники традиційно підходять до виступу максимально відповідально і зосереджено. Для них це не просто сцена, а можливість заявити про країну. Натомість багато європейських учасників дозволяють собі значно більше розслаблення. Вони сприймають конкурс як подію без надмірного тиску. І ця різниця, каже співачка, відчувається буквально в усьому — від підготовки до поведінки за лаштунками.

«Для нас кожен рік дуже важливий. Кожен виконавець, який представляв Україну на Євробаченні, думає про те, яке місце він отримає, намагається робити від себе максимум. Ми не можемо похизуватися тією розслабленістю британських виконавців, які приїжджають на Євробачення, або нідерландських», — зазначила зірка.

Джамала пояснює це різницею в реаліях, у яких живуть країни. Українські артисти, за її словами, виходять на сцену з відчуттям відповідальності за свою державу, яка проходить через складні випробування. Тоді як у стабільніших країнах ця напруга відсутня. Вона також пригадала власний досвід участі у конкурсі, коли різниця в підходах проявлялася навіть у побутових деталях. Поки вона працювала і спілкувалася з медіа, її сусіди по конкурсу могли дозволити собі відпочинок і вечірки.

«Для нас це реально робота, а в них… Коли не знаєш у чому справа, справа в грошах. Це країни, які більш стабільні економічно, тож вони відпочивають на конкурсі. А ми маємо виборювати, бо живемо як не в голод, так у війну», — повідомляє Джамала.

Окремо співачка відреагувала на дискусії щодо доцільності участі України в конкурсі під час повномасштабної війни. Вона переконана, що відмова від сцени означала б втрату важливого голосу на міжнародному рівні. І додала, що у разі відсутності України її місце швидко займуть інші, зокрема російські артисти, які просуватимуть власний культурний наратив.

Нагадаємо, нещодавно LELÉKA здивувала витратами на «Євробачення» і де братиме гроші.