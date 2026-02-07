- Дата публікації
"Євробачення-2026": Jerry Heil екстремально політала над сценою нацвідбору і довела до мурах виступом
Артистка виступила у фіналі нацвідбору.
Фіналістка Національного відбору на "Євробачення-2026" Jerry Heil продемонструвала свій конкурсний номер.
На сцені нацвідбору артистка виконала свою композицію CATHARTICUS (prayer). Jerry Heil довела до мурах виступом. Оперний вокал виконавиці просто заворожує.
Окрім того, не менш підкорює сам номер, який артистці створив французький хореограф та режисер Йоан Буржуа. На сцені нацвідбору балет виконавиці дивував чуттєвою хореографією. До речі, очі танцівників були символічно зав'язані. А родзинкою шоу став екстремальний політ Jerry Heil над сценою.
До речі, без скандалів все ж таки не минає. Jerry Heil зазначила, що технічний відділ нацвідбору показав у записі її виступ не повністю. Зокрема, один елемент не увійшов до фінальної версії монтажу. До слова, нацвідбір у цілях безпеки показують у записі, а не в режимі прямого ефіру.