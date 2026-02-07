ТСН у соціальних мережах

Гламур
5423
1 хв

"Євробачення-2026": хто переміг у нацвідборі

Стало відомо, хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі.

Валерія Сулима
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Відоме ім'я переможця нацвідбору на "Євробачення-2026"

Відоме ім'я переможця нацвідбору на "Євробачення-2026" / © tsn.ua

У суботу, 7 лютого, відгримів Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026", де нарешті обрали переможця.

За квиток до Відня, Австрія, боролись 10 фіналістів. У фіналі нацвідбору свої конкурсні номери продемонстрували Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, Laud, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil та "ЩукаРиба". Лише одному з них вдалося вибороти перше місце. Так, від України на "Євробачення-2026" поїде LELÉKA. Саме їй вдалося підкорити серце як і суддів, так і глядачів, отримавши найбільшу кількість балів, а саме 20.

Результати голосування на нацвідборі на "Євробачення-2026" / © скриншот з відео

Зазначимо, фінал нацвідбору відбувся 7 лютого. У цілях безпеки шоу транслювали в записі. Проте саме оголошення переможця відбулося в прямому ефірі. Представника України на пісенному конкурсі обирали судді та глядачі, оцінки яких розділились 50 на 50.

Саме "Євробачення-2026", яке ще й цьогоріч ювілейне, відбудеться у травні. Півфінали – 12 та 14 травня, а от фінал – 16. Україна виступатиме у другому півфіналі. Міжнародний пісенний конкурс мине у Відні на арені Вінер-Штадтгалле. До фіналу автоматично потрапляють країни "великої четвірки" Велика Британія, Італія, Німеччина та Франція, а також минулорічна переможниця Австрія.

5423
