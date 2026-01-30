"Євробачення-2026": хто став журі нацвідбору

Нацвідбір на "Євробачення-2026" / © instagram.com/suspilne.eurovision

Реклама

Суспільний мовник розсекретив імена експертів, які оцінюватимуть учасників Національного відбору на «Євробачення-2026». Цьогоріч організатори суттєво оновили формат суддівської панелі.

До складу журі увійшли одразу п’ятеро представників музичної та креативної індустрії. Серед них — переможниця «Євробачення-2004» Руслана, співачка та ексучасниця конкурсу Злата Огнєвіч, композитор і продюсер Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу «ТАВР Медіа» Віталій Дроздов, а також режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

На відміну від попередніх років, коли учасників оцінювали троє суддів, у нацвідборі-2026 вирішили розширити експертну групу. Креативний продюсер проєкту Герман Нєнов у коментарі Суспільному пояснив, що кожен член журі відповідатиме за окремий напрям — від музики до сценічної реалізації.

Реклама

За словами Германа, сучасне «Євробачення» — це не лише сильний вокал, а комплекс складових: пісня, перформанс, ідентичність артиста та його вплив у медіапросторі. Саме такий підхід, на думку команди, допоможе обрати виконавця, здатного гідно представити Україну на міжнародній сцені.

Нацвідбір на "Євробачення-2026" - журі / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Своє бачення участі у журі озвучила й Руслана. Артистка наголосила, що для неї ключовим критерієм залишається пісня з українським характером, яка може вразити Європу енергією та щирістю. Вона переконана, що успіх на конкурсі можливий тоді, коли артист здатен відчути емоції мільйонів.

Злата Огнєвіч, своєю чергою, зосередиться на вокальній майстерності та харизмі конкурсантів. Співачка зазначила, що для неї важливо, аби голос виконавця не лише технічно звучав, а й викликав емоційний відгук.

Продюсер Євген Філатов планує оцінювати композиції з точки зору музичної побудови, аранжування та загального задуму номера. Костянтин Томільченко звертатиме увагу на сценічну складову, підкреслюючи, що постановка має доповнювати пісню, а не затьмарювати її.

Реклама

Віталій Дроздов підкреслив, що «Євробачення» є важливим етапом інтеграції української музики у світовий контекст, а не просто телевізійним шоу.

Нагадаємо, ім’я представника або представниці України на «Євробаченні-2026» визначать у фіналі нацвідбору. Результат формуватиметься з голосів журі та глядачів у рівних пропорціях — 50 на 50. Проголосувати можна буде через застосунок «Дія» та за допомогою СМС. Фінальний концерт у прямому ефірі заплановано на 7 лютого. Тим часом організатори вже назвали склад ведучих.