"Євробачення-2026": хто з відомих українських зірок виступить у гранд-фіналі конкурсу

Організатори «Євробачення-2026» розсекретили, хто з відомих артистів виступить у грандіозному фіналі пісенного конкурсу. Серед запрошених зірок є й українці.

Так, до «Євробачення-2026» лишились лічені дні. Організатори конкурсу поступово розкривають всі інтриги та сюрпризи, якими дивуватимуть. Зокрема, австрійський мовник анонсував повернення легенд та ікон «Євробачення» — учасників минулих років, чиї виступи неабияк запам’ятались. Серед них є й українці.

В інтервал-акті своїм виступом потішить Вєрка Сердючка, яка 2007 року брала участь у конкурсі з піснею Dancing Lasha Tumbai та посіла друге місце.

Окрім того, у грандіозному фіналі «Євробачення-2026» на сцену вийде й співачка Руслана. Артистка 2004 року брала участь у конкурсі з піснею Wild Dances та виборола перемогу.

Окрім того, на сцену ювілейного «Євробачення» також вийдуть норвезький співак Олександр Рибак, який 2009 року перемагав із піснею Fairytale, та фінський гурт Lordi, який 2006 року виборов першість з композицією Hard Rock Hallelujah. До них приєднаються й багато інших зірок.

Нагадаємо, «Євробачення-2026» відбудеться 12, 14 та 16 травня. Україну представлятиме співачка LELÉKA, яка вже прибула до Відня. Пропонуємо подивитися, як її зустрічали в столиці Австрії з квітами та синьо-жовтими прапорами.

