"Євробачення-2026": коли та в якому місті Австрії відбудеться конкурс

Організатори "Євробачення-2026" розсекретили, де в та в якому місті відбудеться міжнародний пісенний конкурс.

Музичні перегони минуть в Австрії, оскільки країна є переможницею 2025 року. Досить довго тривали дискусії, де відбудеться ювілейне "Євробачення", якому наступного року виповниться вже 70. Обирали між Інсбруком та Віднем.

Врешті, "Євробачення-2026" прийматиме саме столиця Австрії. Містом-господарем став Відень. Місце проведення – арена Вінер-Штадтгалле. Що символічно, саме там минуло 60-те ювілейне "Євробачення".

"Євробачення-2026" відбудеться в Відні / © instagram.com/eurovision

До речі, вже також визначилися з датами проведення пісенного конкурсу. Півфінали, в одному з яких виступатиме представник України, відбудуться 12 та 14 травня, а от грандіозний фінал – 16 травня.

Нагадаємо, оскільки "Євробаченню" цьогоріч виповнюється 70 років, організатори конкурсу змінили логотип. Однак це ще не всі зміни. Організатори ближче до дати проведення конкурсу обіцяють ще неабияк здивувати єврофанів.