ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
1 хв

"Євробачення-2026": коли та в якому місті Австрії відбудеться конкурс

Організатори "Євробачення" визначилися з датою та місцем його проведення.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Переможець "Євробачення-2026"

Переможець "Євробачення-2026" / © eurovision.tv

Організатори "Євробачення-2026" розсекретили, де в та в якому місті відбудеться міжнародний пісенний конкурс.

Музичні перегони минуть в Австрії, оскільки країна є переможницею 2025 року. Досить довго тривали дискусії, де відбудеться ювілейне "Євробачення", якому наступного року виповниться вже 70. Обирали між Інсбруком та Віднем.

Врешті, "Євробачення-2026" прийматиме саме столиця Австрії. Містом-господарем став Відень. Місце проведення – арена Вінер-Штадтгалле. Що символічно, саме там минуло 60-те ювілейне "Євробачення".

"Євробачення-2026" відбудеться в Відні / © instagram.com/eurovision

"Євробачення-2026" відбудеться в Відні / © instagram.com/eurovision

До речі, вже також визначилися з датами проведення пісенного конкурсу. Півфінали, в одному з яких виступатиме представник України, відбудуться 12 та 14 травня, а от грандіозний фінал – 16 травня.

Нагадаємо, оскільки "Євробаченню" цьогоріч виповнюється 70 років, організатори конкурсу змінили логотип. Однак це ще не всі зміни. Організатори ближче до дати проведення конкурсу обіцяють ще неабияк здивувати єврофанів.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie