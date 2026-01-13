ТСН у соціальних мережах

"Євробачення-2026": коли та в якому півфіналі виступатиме Україна

Конкуренцію українському представнику складуть 14 країн-учасниць.

Валерія Сулима
"Євробачення-2026"

"Євробачення-2026" / © Getty Images

12 січня нарешті стало відомо,  в якому з півфіналів та коли саме виступатиме Україна на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026".

Австрія, яка й відповідає за організацію пісенних перегонів, провела жеребкування, яке транслювалось в прямому ефірі. Саме там й розподілили, в яких півфіналах виступатимуть країни. Український представник вперше за багато років потрапив до другого півфіналу. Отже, учасник від України вийде на арену Вінер-Штадтгалле у Відні 14 травня, ще й у другій частині. Конкуренцію Україні складуть 14 країн, а саме – Вірменія, Румунія, Швейцарія, Азербайджан, Люксембург, Болгарія, Чехія, Албанія, Данія, Кіпр, Норвегія, Мальта, Австралія та Латвія.

Країни, які виступатимуть в першому півфіналі "Євробачення-2026" / © instagram.com/eurovision

Перший півфінал "Євробачення-2026" відбудеться 12 травня. За право потрапити до фіналу конкурсу теж змагатимуться 15 країн – Грузія, Португалія, Хорватія, Швеція, Фінляндія, Молдова, Греція, Чорногорія, Естонія, Сан-Марино, Польща, Бельгія, Литва, Сербія та Ізраїль.

Країни, які виступатимуть в другому півфіналі "Євробачення-2026" / © instagram.com/eurovision

Загалом, до фіналу з півфіналів пройдуть 20 країн-учасниць. Фіналістів обиратимуть глядачі шляхом голосування, а також повертаються бали від журі. До фіналу, який відбудеться 16 травня, автоматично потрапляє "Велика четвірка" – Німеччина, Франція, Італія та Велика Британія, як також переможниця минулого року Австрія.

Нагадаємо, наразі в Україні готуються до нацвідбору на "Євробачення-2026". Конкурс відбудеться 7 лютого, саме тоді й стане відомо, хто представлятиме країну. До речі, нещодавно продюсерка нацвідбору Джамала повідомила, що її не буде в складі журі. Артистка пояснила, чому прийняла таке рішення.

