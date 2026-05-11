"Євробачення-2026": LELÉKA під хіт ONUKA ефектно з'явилась на церемонії відкриття конкурсу

Артистка пройшлася "бірюзовим хідником".

LELÉKA та Ярослав Джусь

LELÉKA та Ярослав Джусь / © Associated Press

У неділю, 10 травня, у Відні, Австрія, відбулось урочисте відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026".

Усі 35 країн-учасниць пройшлися «бірюзовим хідником» та знайомились із єврофанами. Представниця України — співачка LELÉKA – підкорила ефектною появою. Артистка та бандурист Ярослав Джусь вийшли на «бірюзовий хідник» під хіт ONUKA — Vidlik. Композиція була у виконанні Woodstock Allstar Band.

Представники України обрали для святкової події доволі стримані образи. Вони одягнули світле вбрання. Як зазначається, в образах LELÉKA та Ярослава Джуся втілена естетика їхнього конкурсного номера. Вбрання музикантів було від бренду LITKOVSKA.

«Для мене цей костюм — про силу залишатися ніжною. У цьому образі я відчуваю себе справжньою мисткинею зі стрижнем: коли форма має характер, а сила — чутливість», — коментує артистка.

Зазначимо, перший півфінал «Євробачення-2026» відбудеться вже 12 травня. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі, вестиме текстову онлайн-трансляцію та першою оголосить ім’я фіналістів. Україна виступатиме у другому півфіналі — 14 травня. Пропонуємо подивитися фото з першої репетиції LELÉKA.

