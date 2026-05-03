"Євробачення-2026": LELÉKA поїхала на пісенний конкурс до Відня

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

Реклама

Українська співачка LELÉKA офіційно вирушила на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026".

Музичні перегони розпочнуться вже через тиждень у Відні. Співачка LELÉKA завчасно вирушає на конкурс. Зокрема, виконавицю у неділю, 3 травня, проводили на "Євробачення-2026". LELÉKA вирушала потягом.

Спочатку на Центральному залізничному вокзалі відбулась прессконференція, ведучим якої був Тімур Мірошниченко. Під час заходу також було вшанування загиблих військових в рамках загальнонаціональної хвилини мовчання.

Реклама

Після прессконференції LELÉKA провели до перону. Поки виконавиця чекала на потяг, на залізничному вокзалі увімкнули її конкурсну пісню Ridnym. Співачка в цей момент тримала прапор України та захопливо заспівала трек.

LELÉKA / © instagram.com/leleka_music

LELÉKA вже вирушила до Відня, де й відбудеться "Євробачення-2026". Тим часом співачці та її команді бажали успіхів.

Нагадаємо, Україна виступатиме на "Євробаченні" вже 14 травня, у другому півфіналі. Саме тоді стане відомо, чи вдасться LELÉKA пройти далі. А нещодавно ж співачка висловилась про витрати на конкурс та зізналась, чи змогла знайти необхідні їй кошти.

Новини партнерів