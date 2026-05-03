ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
1 хв

"Євробачення-2026": LELÉKA поїхала на пісенний конкурс до Відня

Артистку вже провели на залізничному вокзалі та побажали їй успіхів.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
LELÉKA

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

Українська співачка LELÉKA офіційно вирушила на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026".

Музичні перегони розпочнуться вже через тиждень у Відні. Співачка LELÉKA завчасно вирушає на конкурс. Зокрема, виконавицю у неділю, 3 травня, проводили на "Євробачення-2026". LELÉKA вирушала потягом.

Спочатку на Центральному залізничному вокзалі відбулась прессконференція, ведучим якої був Тімур Мірошниченко. Під час заходу також було вшанування загиблих військових в рамках загальнонаціональної хвилини мовчання.

Після прессконференції LELÉKA провели до перону. Поки виконавиця чекала на потяг, на залізничному вокзалі увімкнули її конкурсну пісню Ridnym. Співачка в цей момент тримала прапор України та захопливо заспівала трек.

LELÉKA / © instagram.com/leleka_music

LELÉKA / © instagram.com/leleka_music

LELÉKA вже вирушила до Відня, де й відбудеться "Євробачення-2026". Тим часом співачці та її команді бажали успіхів.

Нагадаємо, Україна виступатиме на "Євробаченні" вже 14 травня, у другому півфіналі. Саме тоді стане відомо, чи вдасться LELÉKA пройти далі. А нещодавно ж співачка висловилась про витрати на конкурс та зізналась, чи змогла знайти необхідні їй кошти.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
170
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie