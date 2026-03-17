"Євробачення-2026": LELÉKA відреагувала на схожість її псевдоніму з конкурентами з Хорватії

LELÉKA та LELEK

Представниця України на «Євробаченні-2026» співачка LELÉKA відреагувала на конкурентів з Хорватії зі схожим псевдонімом — гурт LELEK.

Артистка запевняє, що не має жодних пересторог з приводу цього. В інтерв’ю «Радіо Промінь» Вікторія (справжнє ім’я LELÉKA) пояснила, що для неї це стало навіть своєрідним знаком, що вона на своєму місці. До того ж артистка наголошує, що голосування за фаворитів здійснюватиметься за порядковим номером виступу країни, а не іменем.

«Вони голосують, звичайно, за пісню, але для того, щоб проголосувати, треба знайти саме країну, за яку ти голосуєш за номером. Тому я не бачу в цьому проблеми. Для мене, навпаки, це якийсь магічний збіг — як це так, що такі схожі назви в один рік? Це якесь підтвердження, що це неспроста, що я там цього року присутня», — наголосила українська представниця.

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

Тим не менш, LELÉKA пояснила, що планує переглянути та прослухати всіх цьогорічних конкурсантів музичних перегонів. І все це задля того, аби вдосконалити свій виступ та заявити про нашу Україну, виділившись з-поміж решти.

«Мені хочеться це зробити, реально всіх послухати й зрозуміти, в чому наша відмінність і на чому можна робити фокус, щоб виділятися», — додала співачка.

Нагадаємо, «Євробачення-2026» відбудеться вже у травні цього року. 70-й пісенний конкурс відгримить у Відні, Австрія. Україну представляє LELÉKA з піснею «Рідним».

