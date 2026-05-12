"Євробачення-2026": LELÉKA зробила заяву, як Україна говоритиме зі сцени світові про важливе

LELEKA

Українська співачка LELEKA, справжнє ім’я якої Вікторія Лелека, яка представить Україну на «Євробаченні-2026», висловилася про правила конкурсу та пояснила, як мистецтвом доносити важливі для країни меседжі без порушень регламенту.

Артистка зізналася, що добре розуміє специфіку міжнародної аудиторії та те, як саме потрібно говорити про болючі для українців теми за кордоном. За словами виконавиці, не все, що емоційно сприймається всередині країни, однаково працює на зовнішню публіку. Саме тому вона переконана: важливо правильно обирати форму комунікації. LELEKA наголосила, що під час участі в таких масштабних проєктах потрібно враховувати правила та домовленості. Водночас співачка не приховує — як українці їй непросто миритися з певними обмеженнями. Однак вона переконана, що країна має демонструвати гідність і відповідальність на міжнародній сцені.

«Я дуже добре розумію, як треба комунікувати меседжі важливі для України і в якій формі. Бо те, як ми це бачимо іноді всередині, воно так на зовні взагалі не працює», — сказала Лелека в інтерв’ю проєкту «Розмова».

LELEKA

Співачка також додала, що ставиться з повагою до правил конкурсу та вважає: якщо країна погоджується на певні умови, їх потрібно виконувати. Артистка наголосила, що для неї важливо показати Україну як надійного й інтелігентного партнера, якому можна довіряти. При цьому вона переконана — творчість усе одно дозволяє говорити про головне, навіть без прямих заяв.

«Я вважаю, що якщо Україна погоджується на певні правила, якщо нами підписаний певний договір, про зміст якого я не маю права говорити, то ми в першу чергу маємо себе достойно представляти і показувати, що ми інтелегентні, що ми відповідаємо за те, під чим ми підписалися», — зазначила виконавиця.

LELEKA

70-й конкурс «Євробачення-2026» відбудеться у Відень. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а фінал — на 16 травня. Українська представниця виступить у другому півфіналі під №12 із піснею Ridnym.

