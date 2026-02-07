- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 356
- Час на прочитання
- 1 хв
"Євробачення-2026": Monokate у "голій" сукні запалила сцену нацвідбору і зачарувала потужним вокалом
Одна з фавориток нацвідбору вже продемонструвала свій конкурсний номер.
На сцені нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026" вже виступила співачка Катерина Павленко, в якої псевдонім Monokate.
Артистка змагається за перемогою з піснею "ТУТ". Знаменитість виступала на сцені нацвідбору під номером три. Особливої уваги заслуговує вбрання Катерини Павленко. Співачка вийшла на сцену в "голій" сукні, яка прикрашена чорними блискітками. Своє волосся артистка зібрала в мокрій укладці.
Катерина Павленко, яка є однією з фавориток нацвідбору, просто приголомшила своїм потужним вокалом, що зачаровує. Окрім того, на сцені конкурсу балет артистки влаштував неймовірні танці.
Зазначимо, Катерина Павленко вже брала участь у "Євробаченні". 2021 року артистка у складі гурту Go_A виступала на міжнародному пісенному конкурсі з піснею "Шум". Колектив тоді виборов п'яте місце.
Нагадаємо, тим часом редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію конкурсу. Дивіться нацвідбір разом із нами та не пропускайте найцікавіші подробиці.