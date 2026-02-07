"Євробачення-2026": Monokate у "голій" сукні запалила сцену нацвідбору і зачарувала потужним вокалом

Monokate

На сцені нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026" вже виступила співачка Катерина Павленко, в якої псевдонім Monokate.

Артистка змагається за перемогою з піснею "ТУТ". Знаменитість виступала на сцені нацвідбору під номером три. Особливої уваги заслуговує вбрання Катерини Павленко. Співачка вийшла на сцену в "голій" сукні, яка прикрашена чорними блискітками. Своє волосся артистка зібрала в мокрій укладці.

Monokate на нацвідборі на "Євробачення-2026" / © скриншот з відео

Катерина Павленко, яка є однією з фавориток нацвідбору, просто приголомшила своїм потужним вокалом, що зачаровує. Окрім того, на сцені конкурсу балет артистки влаштував неймовірні танці.

Monokate на нацвідборі на "Євробачення-2026" / © скриншот з відео

Зазначимо, Катерина Павленко вже брала участь у "Євробаченні". 2021 року артистка у складі гурту Go_A виступала на міжнародному пісенному конкурсі з піснею "Шум". Колектив тоді виборов п'яте місце.

