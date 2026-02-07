ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
356
Час на прочитання
1 хв

"Євробачення-2026": Monokate у "голій" сукні запалила сцену нацвідбору і зачарувала потужним вокалом

Одна з фавориток нацвідбору вже продемонструвала свій конкурсний номер.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Monokate

Monokate

На сцені нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026" вже виступила співачка Катерина Павленко, в якої псевдонім Monokate.

Артистка змагається за перемогою з піснею "ТУТ". Знаменитість виступала на сцені нацвідбору під номером три. Особливої уваги заслуговує вбрання Катерини Павленко. Співачка вийшла на сцену в "голій" сукні, яка прикрашена чорними блискітками. Своє волосся артистка зібрала в мокрій укладці.

Monokate на нацвідборі на "Євробачення-2026" / © скриншот з відео

Monokate на нацвідборі на "Євробачення-2026" / © скриншот з відео

Катерина Павленко, яка є однією з фавориток нацвідбору, просто приголомшила своїм потужним вокалом, що зачаровує. Окрім того, на сцені конкурсу балет артистки влаштував неймовірні танці.

Monokate на нацвідборі на "Євробачення-2026" / © скриншот з відео

Monokate на нацвідборі на "Євробачення-2026" / © скриншот з відео

Зазначимо, Катерина Павленко вже брала участь у "Євробаченні". 2021 року артистка у складі гурту Go_A виступала на міжнародному пісенному конкурсі з піснею "Шум". Колектив тоді виборов п'яте місце.

Нагадаємо, тим часом редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію конкурсу. Дивіться нацвідбір разом із нами та не пропускайте найцікавіші подробиці.

Дата публікації
Кількість переглядів
356
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie