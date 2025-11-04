- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 114
- Час на прочитання
- 1 хв
"Євробачення-2026": одна з країн після перерви повертається на конкурс
Раніше країна відмовлялась брати участь у "Євробаченні". Нині ж вона знову відправить представника боротися за кришталевий кубок.
Одна з країн після перерви повертається на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення".
Йдеться про Молдову. Торік країна мала брати участь у конкурсі, але останньої миті відмовилась. Це рішення було спричинене тим, що Молдова хотіла удосконалити національний відбір, аби відправляти на "Євробачення" більш сильний представників. І от, після річної перерви, країна повертається. Про це повідомляється на офіційній сторінці "Євробачення" в Instagram.
"Молдово, з поверненням. Святкуватимемо 70-річний ювілей "Євробачення" у Відні разом", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, ювілейне "Євробачення" відбудеться у травні 2026 року у Відні. Наразі 35 країн підтвердили свою участь у конкурсі, Україна в тому числі.
Українці в лютому обиратимуть свого представника. Наразі "Суспільне" опрацьовує заявки від потенційних учасників нацвідбору. Ходили плітки, що гурт KAZKA повертається на конкурс. Нещодавно лідерка колективу Олександра Заріцька відповіла, чи братимуть вони участь у нацвідборі.