ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
1 хв

"Євробачення-2026": одна з країн після перерви повертається на конкурс

Раніше країна відмовлялась брати участь у "Євробаченні". Нині ж вона знову відправить представника боротися за кришталевий кубок.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Одна з країн повертається на "Євробачення"

Одна з країн повертається на "Євробачення" / © Getty Images

Одна з країн після перерви повертається на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення".

Йдеться про Молдову. Торік країна мала брати участь у конкурсі, але останньої миті відмовилась. Це рішення було спричинене тим, що Молдова хотіла удосконалити національний відбір, аби відправляти на "Євробачення" більш сильний представників. І от, після річної перерви, країна повертається. Про це повідомляється на офіційній сторінці "Євробачення" в Instagram.

"Молдово, з поверненням. Святкуватимемо 70-річний ювілей "Євробачення" у Відні разом", - йдеться в повідомленні.

Молдова братиме участь в ювілейному "Євробаченні" / © instagram.com/eurovision

Молдова братиме участь в ювілейному "Євробаченні" / © instagram.com/eurovision

Зазначимо, ювілейне "Євробачення" відбудеться у травні 2026 року у Відні. Наразі 35 країн підтвердили свою участь у конкурсі, Україна в тому числі.

Українці в лютому обиратимуть свого представника. Наразі "Суспільне" опрацьовує заявки від потенційних учасників нацвідбору. Ходили плітки, що гурт KAZKA повертається на конкурс. Нещодавно лідерка колективу Олександра Заріцька відповіла, чи братимуть вони участь у нацвідборі.

Дата публікації
Кількість переглядів
114
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie