Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
1 хв

"Євробачення-2026": одна з країн поставила жорсткий ультиматум і пригрозила відмовою від участі

Такі неприємні дискусії відбуваються через участь Ізраїлю в конкурсі.

Автор публікації
Валерія Сулима
"Євробачення-2026"

"Євробачення-2026" / © Getty Images

Одна з європейських країн пригрозила відмовою від участі в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" та поставила жорсткий ультиматум.

Йдеться про Ірландію. Мовник країни RTÉ вимагає дискваліфікації Ізраїлю. У заяві йдеться, що це нібито суперечить цінностям. Мовляв, через Ізраїль у Газі помирає цивільне населення, вбивають журналістів, не дають пресі доступ до роботи на тих територіях, а також полонені перебувають в жахливому стані. Тож, мовник вимагає Європейську мовну спілку (EBU) дискваліфікувати Ізраїль.

"RTÉ вважає участь Ірландії неприпустимою, враховуючи жахливі втрати життів у Газі. RTÉ також глибоко стурбований цілеспрямованими вбивствами журналістів у Газі, відмовою в доступі міжнародних журналістів на територію та тяжким становищем заручників, що залишилися", - йдеться в заяві мовника.

"Євробачення-2026" відбудеться у Відні / © instagram.com/eurovision

"Євробачення-2026" відбудеться у Відні / © instagram.com/eurovision

RTÉ вимагає дискваліфікації Ізраїлю, інакше Ірландія не братиме участі в ювілейному "Євробаченні". Остаточне рішення країна оголосить після реакції EBU.

Зазначимо, не єдина Ірландія погрожує відмовою від участі та вимагає дискваліфікації Ізраїлю. Раніше подібні заяви робили в Іспанії та Словенії.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Євробачення-2025" Клавдія Пападопулу із Греції серйозно оскандалилася. Виконавиця нахабно заспівала російською та обурила своїм виправданням.

Дата публікації
Кількість переглядів
104
Наступна публікація

