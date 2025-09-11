- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 104
- Час на прочитання
- 1 хв
"Євробачення-2026": одна з країн поставила жорсткий ультиматум і пригрозила відмовою від участі
Такі неприємні дискусії відбуваються через участь Ізраїлю в конкурсі.
Одна з європейських країн пригрозила відмовою від участі в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" та поставила жорсткий ультиматум.
Йдеться про Ірландію. Мовник країни RTÉ вимагає дискваліфікації Ізраїлю. У заяві йдеться, що це нібито суперечить цінностям. Мовляв, через Ізраїль у Газі помирає цивільне населення, вбивають журналістів, не дають пресі доступ до роботи на тих територіях, а також полонені перебувають в жахливому стані. Тож, мовник вимагає Європейську мовну спілку (EBU) дискваліфікувати Ізраїль.
"RTÉ вважає участь Ірландії неприпустимою, враховуючи жахливі втрати життів у Газі. RTÉ також глибоко стурбований цілеспрямованими вбивствами журналістів у Газі, відмовою в доступі міжнародних журналістів на територію та тяжким становищем заручників, що залишилися", - йдеться в заяві мовника.
RTÉ вимагає дискваліфікації Ізраїлю, інакше Ірландія не братиме участі в ювілейному "Євробаченні". Остаточне рішення країна оголосить після реакції EBU.
Зазначимо, не єдина Ірландія погрожує відмовою від участі та вимагає дискваліфікації Ізраїлю. Раніше подібні заяви робили в Іспанії та Словенії.
Нагадаємо, нещодавно зірка "Євробачення-2025" Клавдія Пападопулу із Греції серйозно оскандалилася. Виконавиця нахабно заспівала російською та обурила своїм виправданням.