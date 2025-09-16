ТСН у соціальних мережах

"Євробачення-2026": одна з країн "Великої п'ятірки" бойкотує конкурс і погрожує відмовою від участі

Довкола "Євробачення-2026" розгортається гучний скандал. Одна з країн "Великої п'ятірки" погрожує відмовою від участі.

Валерія Сулима
"Євробачення-2026"

"Євробачення-2026" / © instagram.com/eurovision

До "Євробачення-2026" ще понад дев'ять місяців, але довкола міжнародного пісенного конкурсу вже розгортається гучний скандал, що може закінчитися відмовою країн від участі.

А все через Ізраїль. Низка країн вимагає від Європейської мовної спілки (EBU) дискваліфікувати ізраїльтян, і все це через події в Газі. Раніше Ірландія виснула жорсткий ультиматум, а нині до бойкоту Ізраїлю долучилася країна з "Великої п'ятірки", яка фінансує конкурс та є однією з засновниць.

Йдеться про Іспанію. Ба більше, іспанський мовник RTVE на офіційному рівні ухвалив рішення, що у разі виступу Ізраїлю на головній сцені у Відні, відмовиться від участі та не транслюватиме "Євробачення-2026". Раніше про відповідне бажання, окрім Іспанії та Ірландії, заявляли у Словенії, Нідерландах та Ісландії.

"Євробачення-2026" / © Getty Images

"Євробачення-2026" / © Getty Images

Але тут для організаторів "Євробачення" виникає складна дилема. Річ у тім, що дві інші країн із "Великої п'ятірки" – Німеччина та Італія – категорично проти дискваліфікації Ізраїлю. Якщо EBU прийме відповідне рішення, то вже вони погрожують відмовою від участі.

Нагадаємо, тим часом в Україні вже розпочали підготовку до участі в ювілейному "Євробаченні". "Суспільне" збирає заявки від артистів, які хочуть позмагатися за право представляти країну на музичному конкурсі. Нещодавно співачка SOWA вже заявила про участь у нацвідборі.

