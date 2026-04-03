"Євробачення–2026": оголошено номер LELÉKA у другому півфіналі

Оголошено порядок учасників у півфіналах.

LELÉKA / © instagram.com/leleka_music

Представниця України LELÉKA виступить у другому півфіналі 70-го пісенного конкурсу «Євробачення-2026» з піснею «Ridnym» під номером 12.

Півфінали відбудуться 12 та 14 травня у Відні, на Вінер-Штадтгалле.

Організатори оприлюднили порядок виступів усіх країн. Для української делегації це стане черговим випробуванням у боротьбі за фінал. Професійне журі повертається до півфіналів уперше від 2022 року, і його оцінки разом з голосами глядачів визначатимуть, хто пройде далі.

У другому півфіналі змагатимуться артисти з Болгарії, Азербайджану, Румунії, Люксембургу, Чехії, Вірменії, Швейцарії, Кіпру, Латвії, Данії, Австралії, Албанії, Мальти та Норвегії. Також на сцені виступлять представники Франції, Австрії та Великої Британії, які автоматично проходять у фінал як країни «великої четвірки» та господар конкурсу.

Зазначимо, що грандфінал 70-го «Євробачення» відбудеться 16 травня на Вінер-Штадтгалле у Відні. Ведучими конкурсу стануть Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі, а півфінали заплановано на 12 та 14 травня.

Нагадаємо, нещодавно LELÉKA здивувала витратами на «Євробачення» і де братиме гроші.

