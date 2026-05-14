"Євробачення-2026": онлайн-трансляція другого півфіналу конкурсу

Сцена "Євробачення-2026" / © Getty Images

Реклама

У четвер, 14 травня, о 22:00 стартує другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026", де серед інших учасників виступить й українська представниця.

Усього на арену Вінер-Штадтгалле вийдуть 15 країн, а саме Болгарія, Азербайджан, Румунія, Люксембург, Чехія, Вірменія, Швейцарія, Кіпр, Латвія, Данія, Австралія, Україна, Албанія, Мальта та Норвегія. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, в якому порядку вони виступатимуть та з якими піснями.

Також свої конкурсні номери продемонструють Велика Британія, Франція та Австрія. Країни не змагаються за право вийти у гранд-фінал, оскільки автоматично туди потрапляють.

Реклама

Трансляція другого півфіналу "Євробачення-2026" за київським часом розпочнеться о 22:00. Її можна подивитися на на офіційному YouTube-каналі конкурсу — Eurovision Song Contest.

Зазначимо, перший півфінал "Євробачення-2026" відгримів 12 травня. Вже відомо, які країни потрапили до фіналу. Зі списком першої десятки фіналістів можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua традиційно веде текстову онлайн-трансляцію музичного конкурсу. Дивіться "Євробачення-2026" разом із нами та не пропускайте нічого цікавого.

Новини партнерів