"Євробачення-2026": онлайн-трансляція фіналу конкурсу

У суботу, 16 травня, о 22:00 розпочнеться грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026".

За право здобути титул переможця конкуру позмагаються 25 країн-учасниць. 20 фіналістів обрали шляхом голосування у півфіналах, а от 5 – автоматично кваліфікуються. Цьогоріч й Україна підтвердила свій титул країни, яка щороку потрапляє у фінал. Українська співачка LELÉKA вийде на арену Вінер-Штадтгалле під номером сім та знову виконує свою чуттєву пісню Ridnym.

Саме 16 травня стане відомо, яка ж країна здобуде титул переможниці ювілейного "Євробачення", яке проводять вже 70 років поспіль. До речі, редакція сайту ТСН.ua підготувала цікаву вікторину про пісенний конкурс – дізнавайтесь, наскільки ви добре його знаєте.

Трансляцію фіналу міжнародного пісенного конкурсу можна подивитися на офіційному YouTube-каналі "Євробачення" - Eurovision Song Contest.

А тим часом сайт ТСН.ua традиційно веде текстову онлайн-трансляцію. Дивіться гранд-фінал "Євробачення-2026" разом із нами та не пропускайте виступи учасників та гостей конкурсу.

