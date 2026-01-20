- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 138
- Час на прочитання
- 1 хв
"Євробачення-2026": організатори нацвідбору приголомшили помпезним виглядом сцени конкурсу
Цьогоріч сцена нацвідбору кардинально відрізнятиметься від тих, які були минулими роками.
Організатори Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026" показали, якою цьогоріч буде сцена.
До нацвідбору лишились лічені тижні. Конкурс відбудеться вже 7 лютого. Поки фіналісти готують свої конкурсні пісні та номери, організатори займаються кропіткою працею щодо того, яким буде нацвідбір. Цього разу "Суспільне" презентувало макет сцени.
Вона кардинально відрізнятиметься від тих, які були минулими роками. Цьогоріч журі, яке, до речі, ще не представили, сидітиме збоку сцени. Також зникає традиційний великий стіл.
Новинка чекає на фіналістів нацвідбору. Для учасників з'явиться спеціальний балкон, де вони перебуватимуть.
Також зі світлин макету помітно, що сцена ряснітиме світловою технікою, а по центру буде розташований мультимедійний екран. Таким чином учасники нацвідбору матимуть більше можливостей, аби показати гідний номер.
Нагадаємо, нацвідбір на "Євробачення-2026", яке відбудеться у травні у Відні, запланований на 7 лютого. За перше місце змагатимуться десятеро фіналістів, лише одному з яких вдасться вибороти право представляти Україну на міжнародному конкурсі.
Цьогоріч нацвідбір, як і раніше, не минає без скандалів. Фіналістка конкурсу Jerry Heil заявила про спробу її усунити. Артистка пояснила, яким чином це намагаються зробити.