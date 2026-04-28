ТСН у соціальних мережах

"Євробачення-2026": організатори показали перші фото масштабної сцени ювілейного конкурсу

Музичний конкурс відбудеться у Відні на арені Вінер-Штадтгалле.

Сцена "Євробачення-2026"

Сцена "Євробачення-2026" / © Getty Images

Організатори міжнародного музичного конкурсу "Євробачення-2026" показали перші фото масштабної сцени.

До заходу лишились лічені тижні. Організатори поступово відкривають таємниці конкурсу, який цьогоріч ще й ювілейний, оскільки буде проводитися 70 років поспіль. У Відні, де й відгримить "Євробачення-2026", 28 квітня відбулось урочисте відкриття масштабної сцени.

Музичний конкурс проведуть на арені Вінер-Штадтгалле. За розробку сцену відповідали Флоріан Відер та Тім Рутледж. На її будівництво витратили понад два тижні, а майстрам іноді доводилось працювати у дві зміни, аби встигнути вчасно завершити процес. Площа сцени становить близько 2000 квадратних метрів, а вага – 210 тонн.

Сцена "Євробачення-2026" / © Getty Images

Сцена "Євробачення-2026" / © Getty Images

Дивуватиме глядачів й світлова інсталяція, що складається з енергоефективних світлодіодних та лазерних технологій. Загалом буде використано 2135 освітлювальних приладів, понад 8500 індивідуально керованих світлодіодів та 80 швидкісних підіймачів для переміщення світла.

Сцена "Євробачення-2026" / © Getty Images

Сцена "Євробачення-2026" / © Getty Images

Зазначимо, "Євробачення-2026" відбудеться у Відні на арені Вінер-Штадтгалле. Півфінали – 12 та 14 травня, а фінал – 16-го. Україну представлятиме співачка LELÉKA з піснею Ridnym. Артистка вийде на сцену в другому півфіналі під номером 12. Нещодавно букмекери оцінили шанс LELÉKA на вихід до фіналу.

