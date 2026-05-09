"Євробачення-2026": переможниця минулих років несподівано відмовилася від виступу та повідомила причину

Турецька переможниця міжнародного пісенного конкурсу Сертаб Еренер відмовилася від виступу на ювілейному «Євробаченні-2026» у Відні та пояснила, чому не приєднається до гранд-фіналу.

Артистка несподівано повідомила, що не вийде на сцену фінального шоу 16 травня. Саме цього вечора у Відні запланований великий концерт переможців та зірок різних років конкурсу. Організатори готують масштабний інтервал-акт до 70-річчя музичної події. Втім, Сертаб Еренер вирішила не долучатися до святкування. Співачка пояснила, що на її рішення вплинула міжнародна ситуація у світі. До того ж того самого дня вона має власний концерт у Стамбулі. Відеозверненння зберегли на каналі New Türk Tv.

«Я вам скажу дещо, чого ніхто не знає: мене запросили до Відня на фінальний вечір, щоб виступити на Євробаченні. Але через поточну світову політичну ситуацію я не захотіла там бути. І, крім того, 16 травня в мене вже був запланований власний концерт», — сказала Сертаб Еренер.

Ролик із заявою артистки з’явилося в Мережі після її публікації в Instagram Stories. Попри відмову турецької зірки, ювілейний вечір усе ж збере на сцені чимало культових учасників конкурсу. Серед запрошених — українські артистки Руслана та Вєрка Сердючка.

