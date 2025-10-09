"Євробачення-2026" під загрозою зриву: в Австрії пояснили причину ризику скасування

«Євробачення-2026» / © Getty Images

Наступне ”Євробачення”, яке має відбутися 2026 року в Австрії, може опинитися під загрозою зриву.

Країна-господарка розглядає можливість відмовитися від проведення конкурсу через суперечки навколо участі Ізраїлю. Як повідомляє видання OE24, федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив, що не погодиться проводити конкурс, якщо Ізраїль буде виключено з участі. За його словами, такий крок суперечитиме європейським принципам рівності та недискримінації.

“Неможливо, щоб саме ми, як ніхто інший, забороняли єврейському артисту приїхати до Відня”, — наголосив Штокер.

Раніше низка країн, зокрема Словенія, Хорватія, Ірландія та Іспанія, публічно закликали дискваліфікувати Ізраїль через політичну ситуацію. Міхаель Людвіг, мер австрійської столиці, погодився, що виключення Ізраїлю було б “помилкою”, однак закликав не скасовувати конкурс, адже це звільнить Відень від значних прибутків та уваги туристів.

Попри політичні суперечки мовник ORF — австрійська компанія суспільного телерадіомовлення — вже уклав угоду з Європейською мовною спілкою (EBU) та взяв на себе зобов’язання організувати “Євробачення-2026”. Якщо Австрія все ж відмовиться від проведення, ORF може бути зобов’язаний сплатити штраф у розмірі близько 40 мільйонів євро.

