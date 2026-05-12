"Євробачення-2026": пісні учасників першого півфіналу та порядок їхніх виступів

Представник Молдови на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Реклама

У вівторок, 12 травня, о 22:00 розпочнеться міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026" – подія, на яку єврофани з нетерпінням чекали рік.

На головну музичну сцену у Відні, Австрія, вийдуть 15 країн-учасниць, однак лише десятьом з них вдасться вибороти квиток до фіналу. До речі, цьогоріч у півфіналах переможців визначатимуть не лише глядачі, але й професійне журі.

Редакція ТСН.ua традиційно вестиме текстову онлайн-трансляцію. Ми оперативно повідомлятимемо вас про найцікавіші події на конкурсі, а також імена перших фіналістів. А поки ж пропонуємо дізнатися, у якому порядку країни виступатимуть у першому півфіналі та з якими піснями вони змагаються за перемогу.

Реклама

Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!

Швеція: Felicia — My System

Хорватія: Lelek — Andromeda

Греція: Akylas — Ferto

Португалія: Bandidos do Cante — Rosa

Грузія: Bzikebi — On Replay

Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin

Чорногорія: Tamara Živković — Nova Zora

Естонія: Vanilla Ninja — Too Epic To Be True

Ізраїль: Noam Bettan — Michelle

Бельгія: Essyla — Dancing on the Ice

Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más

Сан-Марино: Senhit — Superstar

Польща: Alicja — Pray

Сербія: Lavina — Kraj Mene

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, де можна подивитися "Євробачення-2026", хто буде ведучим конкурсу та які шанси в України на перемогу. До слова, країну цьогоріч представляє співачка LELÉKA з піснею Ridnym.

Новини партнерів