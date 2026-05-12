"Євробачення-2026": пісні учасників першого півфіналу та порядок їхніх виступів
Нарешті стануть відомі імені першої десятки фіналістів пісенного конкурсу.
У вівторок, 12 травня, о 22:00 розпочнеться міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026" – подія, на яку єврофани з нетерпінням чекали рік.
На головну музичну сцену у Відні, Австрія, вийдуть 15 країн-учасниць, однак лише десятьом з них вдасться вибороти квиток до фіналу. До речі, цьогоріч у півфіналах переможців визначатимуть не лише глядачі, але й професійне журі.
Редакція ТСН.ua традиційно вестиме текстову онлайн-трансляцію. Ми оперативно повідомлятимемо вас про найцікавіші події на конкурсі, а також імена перших фіналістів. А поки ж пропонуємо дізнатися, у якому порядку країни виступатимуть у першому півфіналі та з якими піснями вони змагаються за перемогу.
Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
Швеція: Felicia — My System
Хорватія: Lelek — Andromeda
Греція: Akylas — Ferto
Португалія: Bandidos do Cante — Rosa
Грузія: Bzikebi — On Replay
Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin
Чорногорія: Tamara Živković — Nova Zora
Естонія: Vanilla Ninja — Too Epic To Be True
Ізраїль: Noam Bettan — Michelle
Бельгія: Essyla — Dancing on the Ice
Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más
Сан-Марино: Senhit — Superstar
Польща: Alicja — Pray
Сербія: Lavina — Kraj Mene
До слова, країну цьогоріч представляє співачка LELÉKA з піснею Ridnym.