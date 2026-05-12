"Євробачення-2026": представник Молдови феєрично відкрив перший півфінал і запалив енергійним номером

Міжнародний пісенний конкурс офіційно відкрито.

Представник Молдови на "Євробаченні-2026"

Представник Молдови на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

У столиці Австрії Відні розпочався міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2026”.

Учасники вже почали демонструвати свої номери. Першим на сцену вийшов представник від Молдови Satoshi. Саме йому довірили відкривати перший півфінал «Євробачення-2026». І організатори не прогадали — виконавець, який змагається з піснею Viva, Moldova!, просто запалив сцену.

У номері Satoshi було все — і запальні рухи, і музичні інструменти, і реп, і чуттєве виконання, і димові спецефекти. А от чи вдасться йому підкорити серця єврофанів та професійних суддів — стане відомо вже незабаром.

До слова, Молдова повернулася на “Євробачення-2026” після річної перерви. Торік країна відмовилася від конкурсу, оскільки удосконалювала місцевий відбір. До речі, українська співачка Джамала допомагала Молдові визначитися з представником, а тим часом Satoshi демонстрував свій виступ у фіналі нацвідбору в Києві.

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua просто зараз веде текстову онлайн-трансляцію конкурсу. Дивіться “Євробачення-2026” разом із нами та не пропускайте найцікавіші моменти.

