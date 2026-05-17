"Євробачення-2026": результат голосування конкурсу

Переможницею "Євробачення-2026" стала Болгарія. А от Україна опинилась в топ-10.

Переможниця "Євробаченні-2026" DARA / © Associated Press

У ніч проти 17 травня в столиці Австрії – Відні – відгримів міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026".

У музичних перегонах за кришталевий кубок змагались 25 країн. Однак лише одній із них вдалося вибороти перше місце, а саме Болгарії, яку представляла співачка DARA з піснею Bangaranga. Загалом, виконавиця отримала 516 балів від професійних суддів та глядачів. Тим часом на останній сходинці з результатом в один бал опинилась Велика Британія.

Представниця України – співачка LELÉKA – посіла дев'яте місце. В артистки 221 бал від професійних суддів та глядачів.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, як голосували глядачі та судді та які місця посіли країни на "Євробаченні-2026".

1.Болгарія – 516

2. Ізраїль – 343

3. Румунія – 296

4. Австралія – 287

5. Італія – 281

Італія на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

6. Фінляндія – 279

7. Данія – 243

8. Молдова – 226

9. Україна – 221

10. Греція – 220

Греція на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

11. Франція – 158

12. Польща – 150

13. Албанія – 145

14. Норвегія – 134

15. Хорватія – 124

Ховартія на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

16. Чехія – 113

17. Сербія – 90

18. Мальта – 89

19. Кіпр – 75

20. Швеція – 51

Швеція на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

21. Бельгія – 36

22. Литва – 22

23. Німеччина – 12

24. Австрія – 6

25. Велика Британія – 1

Велика Британія на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Нагадаємо, у фіналі "Євробачення-2026" не минулась без виступів українських зірок. На сцену конкурсу вийшли артистки Вєрка Сердючка та Руслана, які запалили фінал і підняли всіх глядачів у танці.

