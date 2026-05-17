"Євробачення-2026": результат голосування конкурсу
Переможницею "Євробачення-2026" стала Болгарія. А от Україна опинилась в топ-10.
У ніч проти 17 травня в столиці Австрії – Відні – відгримів міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026".
У музичних перегонах за кришталевий кубок змагались 25 країн. Однак лише одній із них вдалося вибороти перше місце, а саме Болгарії, яку представляла співачка DARA з піснею Bangaranga. Загалом, виконавиця отримала 516 балів від професійних суддів та глядачів. Тим часом на останній сходинці з результатом в один бал опинилась Велика Британія.
Представниця України – співачка LELÉKA – посіла дев'яте місце. В артистки 221 бал від професійних суддів та глядачів.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, як голосували глядачі та судді та які місця посіли країни на "Євробаченні-2026".
1.Болгарія – 516
2. Ізраїль – 343
3. Румунія – 296
4. Австралія – 287
5. Італія – 281
6. Фінляндія – 279
7. Данія – 243
8. Молдова – 226
9. Україна – 221
10. Греція – 220
11. Франція – 158
12. Польща – 150
13. Албанія – 145
14. Норвегія – 134
15. Хорватія – 124
16. Чехія – 113
17. Сербія – 90
18. Мальта – 89
19. Кіпр – 75
20. Швеція – 51
21. Бельгія – 36
22. Литва – 22
23. Німеччина – 12
24. Австрія – 6
25. Велика Британія – 1
Нагадаємо, у фіналі "Євробачення-2026" не минулась без виступів українських зірок. На сцену конкурсу вийшли артистки Вєрка Сердючка та Руслана, які запалили фінал і підняли всіх глядачів у танці.