"Євробачення-2026": Ridnym – переклад і текст конкурсної пісні LELÉKA від України

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

Реклама

У суботу, 7 лютого, відбувся нацвідбір на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026", де перемогла співачка LELÉKA.

Артистка у травні поїде до Відня з піснею Ridnym. Композиція почала зароджуватися ще за місяць до початку повномасштабної війни в Україні. Артистка говорить, що на тлі невтішних новин всі свої переживання вмістила в творчість. У композиції Ridnym співачка заклала основний сенс, що українці своїми вчинками творять долю.

"У пісні є гра слів "wish you" з англійської, що я бажаю всім нам нової долі, і "виш'ю нової долі". Для мене це не про вишивку, а саме про те, що ми своїми справами, своєю кров'ю, донатами, небайдужістю вишиваємо, тобто творимо, нову долю для всіх нас", - коментує артистка.

Реклама

LELÉKA співає пісню двома мовами – англійською та українською. Редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися з текстом композиції, а також з перекладом.

Ridnym - текст пісні

Green into rust, trust in the change

Everything fades be that as it may

Red into dust, cut from the branch

Leaves in the flames, nothing is safe

Виш'ю, виш'ю

Виш'ю нову долю

Виш'ю, виш'ю рідним

Найріднішим

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

I know the roots still carry water

When all the seeds we've sown

Blossom and lead us home

We'll see the trees grow even taller

Реклама

Нову долю виш'ю (Виш'ю, виш'ю)

Рідним, найріднішим (Виш'ю, виш'ю)

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

We'll see the trees grow even taller

Ooh…

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

I know the roots still carry water

When all the seeds we've sown

Blossom and lead us home

We'll see the trees grow even taller

Ridnym - переклад пісні

Зелене стає іржею, довірся змінам

Все зникає, будь що буде

Червоне стає пилом, зрізане з гілки

Листя у вогні, у небезпеці все

Виш'ю, виш'ю

Виш'ю нову долю

Виш'ю, виш'ю рідним

Найріднішим

Реклама

Коли ми протистоїмо своїм страхам

І перетворюємо всі наші біди на радість

Я знаю, що коріння досі несе воду

Коли все посіяне нами насіння

Розквітне й приведе нас додому

Ми побачимо, як дерева виростуть ще вище

Нову долю виш'ю (Виш'ю, виш'ю)

Рідним, найріднішим (Виш'ю, виш'ю)

Коли ми протистоїмо своїм страхам

І перетворюємо всі наші біди на радість

Ми побачимо, як дерева виростуть ще вище

У-у-у…

Коли ми протистоїмо своїм страхам

І перетворюємо всі наші біди на радість

Я знаю, що коріння досі несе воду

Коли все посіяне нами насіння

Розквітне й приведе нас додому

Ми побачимо, як дерева виростуть ще вище

Нагадаємо, раніше конкурентка LELÉKA – співачка Monokate – прокоментувала її перемогу на нацвідборі на "Євробачення-2026". Артистка здивувала заявою.