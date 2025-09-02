"Євробачення-2026": розкрито ім'я співачки, яка стане музичною продюсеркою Нацвідбору

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

"Суспільне мовлення" оголосило ім’я нової продюсерки Нацвідбору на "Євробачення-2026".

Нею стала Джамала — артистка, яка здобула тріумф для України на конкурсі 2016 року з піснею "1944". Про це йдеться у повідомленні "Суспільного мовлення" в Instagram. Виконавиця відповідатиме за музичне наповнення конкурсу, пошук нових підходів та сучасне звучання пісень, які претендуватимуть на право представляти Україну.

"Нарешті ми можемо розкрити ім’я нової музичної продюсерки Національного відбору на "Євробачення-2026" — нею стала співачка та авторка пісень Джамала. Переможниця "Євробачення-2016", яка сім разів обирала у складі журі представників від України, лауреатка найвищої Національної Шевченківської премії 2024 та членкиня Академії Греммі дебютує в якості музичної продюсерки Нацвідбору", — йдеться у заяві.

Джамала — продюсерка Нацвідбору на "Євробачення-2026" / © instagram.com/suspilne.eurovision

Зазначимо, 2026 року "Євробачення" святкуватиме своє 70-річчя у Відні. Пісенний марафон стартує з двох півфіналів — 12 та 14 травня, а вирішальний гранд-фінал відгримить 16 травня на сцені Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії. Для австрійської столиці це вже третя нагода приймати у себе головне музичне шоу Європи.

Тим часом у Мережі вже активно обговорюють можливих учасників нацвідбору на "Євробачення-2026". Зокрема нещодавно відомий продюсер Михайло Ясинський почав палку дискусію про присутність серед претендентів популярної співачки Jerry Heil і зробив заяву з несподіваним закликом.