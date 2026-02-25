"Євробачення-2026": Руслана стала суддею відбору однієї з країн та обиратиме конкурента для України

Руслана / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Переможниця «Євробачення-2004» Руслана Лижичко долучиться до визначення представника Німеччини на конкурс 2026 року. Українську артистку запросили до складу міжнародного журі німецького національного відбору.

Співачка, яка свого часу підкорила Європу піснею Wild Dances, оцінюватиме конкурсантів за вокальним рівнем, сценічною харизмою та цілісністю номерів. У відборі змагатимуться дев’ять виконавців, а рішення щодо трьох суперфіналістів ухвалюватимуть 19 суддів із різних країн-учасниць конкурсу. Остаточного переможця визначить глядацьке голосування під час фінального шоу.

Коментуючи своє призначення, Руслана наголосила, що сприймає його як важливу місію. За її словами, це нагода вкотре продемонструвати європейській спільноті силу української культури та енергії. Артистка підкреслила, що головне завдання журі — знайти не просто якісну композицію, а виконавця, здатного створити виступ, який запам’ятається мільйонам.

Фінал місцевого відбору в Німеччині відбудеться 28 лютого — початок трансляції запланований на 18:15 за місцевим часом.

