"Євробачення-2026": Руслана зробила гучну заяву про LELÉKA за тиждень до конкурсу й оцінила її шанси

Руслана Лижичко та LELEKA

Українська співачка Руслана Лижичко висловилася про шанси LELÉKA на «Євробачення-2026» та пояснила, чому конкурсна пісня «Ridnym» уже зараз вирізняється серед інших заявок.

Переможниця «Євробачення-2004» переконана: орієнтуватися на букмекерські прогнози немає сенсу. За словами артистки, результати конкурсу часто ламають усі попередні передбачення. Натомість головне — те, що відбувається в момент виходу на сцену. Саме тоді, каже Руслана, артист або встановлює контакт із залом, або втрачає його. Водночас співачка не приховує, що вважає вибір України вдалим. Ба більше — після «Нацвідбору» LELÉKA, на її думку, вже стала одним із найпомітніших нових імен української сцени.

«Усе залежатиме від самої артистки: її стану, енергетики, того сигналу, який вона відправить у зал і людям, що дивитимуться виступ. Я впевнена, що наш вибір правильний. Після „Нацвідбору“ LELÉKA буквально спалахнула як одне з найяскравіших музичних явищ сучасної української сцени. І незалежно від того, що буде після „Євробачення“, вона вже стала новою українською зіркою», — зазначила Руслана.

Окремо співачка звернула увагу на саму композицію «Ridnym». Вона наголосила, що трек не схожий на шаблонну конкурсну попмузику та має власний характер. Руслана вважає, що саме поєднання української ідентичності, сучасного звучання та нестандартних музичних рішень може допомогти LELÉKA зачепити міжнародну аудиторію.

«Це не примітивна попса й не спроба бути копією когось іншого. Я б сказала, що це дуже вишукана українська попмузика. І саме та музика, яка має всі шанси злетіти на міжнародному рівні. Якщо LELÉKA не зупиниться — а вона точно не зупиниться — то стане однією з тих українських артисток, які здатні зачепити не лише європейську аудиторію», — підкреслила артистка.

Руслана також додала, що в пісні Ridnym її особливо вразив еклектичний мікс різних стилів, мовних рішень і музичних елементів. Попри сміливі експерименти, композиція, за словами співачки, не втрачає українського характеру та звучить самобутньо навіть у контексті світової попсцени.

Зазначимо, LELÉKA здобула право представляти Україну на «Євробаченні-2026» після перемоги у «Нацвідборі». Ще під час фіналу відбору Руслана Лижичко публічно підтримала артистку та назвала її «самородком», закликавши українців голосувати саме за неї.

