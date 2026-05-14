- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 352
- Час на прочитання
- 1 хв
"Євробачення-2026": "Шакіра" від Кіпру приголомшила сталевим пресом та енергійно покрутила стегнами
Конкурсантка продемонструвала свій номер.
На сцену другого півфіналу “Євробачення-2026” під номером вісім на сцену вийшла співачка з Кіпру.
Країну цьогоріч представляє ефектна білявка з кучерявим волоссям Antigoni. Виконавиця бореться за перемогу з піснею JALLA.
Представниця Кіпру просто запалила арену Вінер-Штадтгалле. Antigoni, якій 30 років, вийшла на сцену в ефектному вбранні – мінісукні, що демонструвала її сталевий прес і стрункі ніжки. Артистка не лише співала, а й підкорювала енергійними танцями разом зі своїм балетом. Вони енергійно рухалися, крутили стегнами та дарували неймовірну енергетику глядачам як у залі, так і біля екранів.
А чи пройде Кіпр далі – стане відомо вже незабаром після голосування. Щоправда, після виступу Antigoni її позиції в букмекерських прогнозах почали погіршуватися.
Зазначимо, першою у другому півфіналі “Євробачення-2026” виступала Болгарія. Представниця країни посвітила стрункими ніжками та здивувала яскравими танцями.
Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua традиційно веде текстову онлайн-трансляцію другого півфіналу “Євробачення-2026”. Стежте за перебігом подій на пісенному конкурсі разом із нами та не пропускайте найцікавіші моменти.