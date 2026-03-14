"Євробачення-2026": представниця Румунії втрапила у скандал через провокативний підтекст у пісні

«Євробачення-2026»

Пісня Румунії для «Євробачення-2026» спричинила гучний скандал — композицію «Choke Me» у виконанні Александри Капітанеску закликають дискваліфікувати через суперечливий текст.

Трек, з яким співачка має представляти країну на конкурсі, різко розкритикували правозахисники та частина фанатів шоу, повідомляє The Guardian. Вони стверджують, що композиція романтизує небезпечну практику сексуального удушення. Зокрема, у пісні багаторазово повторюється фраза «choke me» («задуши мене»), а також звучать рядки про те, що героїні «важко дихати». Через це активісти вважають, що подібний меседж може створювати небезпечні асоціації для молодої аудиторії.

«Повторюване сексуальне послання „задуши мене“ демонструє тривожне нехтування здоров’ям і добробутом молодих жінок», — заявила Клер МакГлінн — професорка права у Даремському університеті.

За словами експертки, подібні тексти можуть сприяти нормалізації ризикованої поведінки. У соцмережах тим часом розгорнулася дискусія: частина шанувальників конкурсу закликає змінити слова пісні або взагалі зняти її з участі.

«Ця пісня — і її вибір Румунією та Євробаченням — являють собою безрозсудну нормалізацію небезпечної практики. Це швидка та безтурботна гра з життями молодих жінок», — додала МакГлінн.

Наразі офіційної реакції організаторів Європейської мовної спілки або представників артистки не було. Втім дискусія навколо треку вже стала однією з найгучніших перед новим сезоном конкурсу.

Нагадаємо, нещодавно навколо «Євробачення-2026» стався ще один гучний скандал. Керівника мовника-організатора конкурсу звинуватили в сексуальних домаганнях.